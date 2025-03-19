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Спрос россиян на микрозаймы упал до минимума за четыре года - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Спрос россиян на микрозаймы упал до минимума за четыре года
Спрос россиян на микрозаймы упал до минимума за четыре года - 19.03.2025, ПРАЙМ
Спрос россиян на микрозаймы упал до минимума за четыре года
Спрос россиян на получение микрозаймов для непредвиденных и срочных расходов в январе-феврале текущего года упал до минимума за четыре года, говорится в... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T06:50+0300
2025-03-19T06:50+0300
бизнес
финансы
россия
рф
москва
магаданская область
moneyman
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Спрос россиян на получение микрозаймов для непредвиденных и срочных расходов в январе-феврале текущего года упал до минимума за четыре года, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. "Онлайн-сервис ... проанализировал структуру спроса по микрофинансовому сектору в разрезе заявок с целью получения средств на покрытие непредвиденных и срочных расходов... От общего объема заявок доля запросов на указанные цели в январе-феврале 2025 года в среднем составила 35,6%. Это на 5,1 процентного пункта меньше, чем в январе-феврале 2024 года, когда показатель достигал 40,7%. В аналогичных периодах 2023 года и 2022 года показатель находился на отметках 42,2% и 44,5% соответственно", - говорится в исследовании. "Таким образом, относительно января-февраля 2022 года значение показателя в январе-феврале 2025 года снизилось на 8,9 процентного пункта, достигнув четырехлетнего минимума", - пояснили аналитики. Они указали, что спрос на займы на непредвиденные траты снизился под влиянием общей сберегательной модели финансового поведения граждан в последние годы. Стараясь рациональнее распоряжаться деньгами и откладывать их, люди финансово стали лучше подготовленными к неожиданным расходам. Кроме того, получить заемные средства стало сложнее на фоне усиления регулирования. Также в исследовании отмечается, что в разрезе по регионам РФ реже всего в январе-феврале 2025 года за займами на непредвиденные расходы обращались жители Чукотского автономного округа (31,5%), Москвы (31,9%), Ненецкого автономного округа (32,3%), Магаданской области (32,6%) и Камчатского края (32,8%). "Значение показателя в региональной разбивке может быть связано с общим средним уровнем закредитованности населения в них. Чем он ниже, тем больше у людей на руках свободных средств, которые можно использовать в случае форс-мажорных обстоятельств и не обращаться за заемным финансированием", - пояснил генеральный директор Moneyman Артем Быков.
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
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бизнес, финансы, россия, рф, москва, магаданская область, moneyman
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Moneyman
06:50 19.03.2025
 
Спрос россиян на микрозаймы упал до минимума за четыре года

Moneyman: спрос россиян на микрозаймы упал до минимума за четыре года

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Спрос россиян на получение микрозаймов для непредвиденных и срочных расходов в январе-феврале текущего года упал до минимума за четыре года, говорится в исследовании онлайн-сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости.
"Онлайн-сервис ... проанализировал структуру спроса по микрофинансовому сектору в разрезе заявок с целью получения средств на покрытие непредвиденных и срочных расходов... От общего объема заявок доля запросов на указанные цели в январе-феврале 2025 года в среднем составила 35,6%. Это на 5,1 процентного пункта меньше, чем в январе-феврале 2024 года, когда показатель достигал 40,7%. В аналогичных периодах 2023 года и 2022 года показатель находился на отметках 42,2% и 44,5% соответственно", - говорится в исследовании.
"Таким образом, относительно января-февраля 2022 года значение показателя в январе-феврале 2025 года снизилось на 8,9 процентного пункта, достигнув четырехлетнего минимума", - пояснили аналитики.
Они указали, что спрос на займы на непредвиденные траты снизился под влиянием общей сберегательной модели финансового поведения граждан в последние годы. Стараясь рациональнее распоряжаться деньгами и откладывать их, люди финансово стали лучше подготовленными к неожиданным расходам. Кроме того, получить заемные средства стало сложнее на фоне усиления регулирования.
Также в исследовании отмечается, что в разрезе по регионам РФ реже всего в январе-феврале 2025 года за займами на непредвиденные расходы обращались жители Чукотского автономного округа (31,5%), Москвы (31,9%), Ненецкого автономного округа (32,3%), Магаданской области (32,6%) и Камчатского края (32,8%).
"Значение показателя в региональной разбивке может быть связано с общим средним уровнем закредитованности населения в них. Чем он ниже, тем больше у людей на руках свободных средств, которые можно использовать в случае форс-мажорных обстоятельств и не обращаться за заемным финансированием", - пояснил генеральный директор Moneyman Артем Быков.
 
БизнесФинансыРОССИЯРФМОСКВАМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬMoneyman
 
 
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