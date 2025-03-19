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В США рассказали, что может подорожать при введении пошлин на товары из ЕС

В США рассказали, что может подорожать при введении пошлин на товары из ЕС - 19.03.2025, ПРАЙМ

В США рассказали, что может подорожать при введении пошлин на товары из ЕС

Импорт Соединенными Штатами сливочного масла, некоторых видов сыра и йогуртов может взлететь в цене в случае введения обещанных президентом США Дональдом... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:52+0300

2025-03-19T02:52+0300

2025-03-19T02:52+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Импорт Соединенными Штатами сливочного масла, некоторых видов сыра и йогуртов может взлететь в цене в случае введения обещанных президентом США Дональдом Трампом пошлин в 25% на товары из Евросоюза, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. В феврале Трамп в ходе заседания кабинета американской администрации, заявил, что США в ответ на "несправедливые ограничения" введут пошлины в 25% на товары из ЕС, включая автомобили и "все остальное". По итогам прошлого года в импорте США молока и сливок, сливочного масла, различных видов сыра и йогуртов на долю ЕС приходилось от 32% до 85%. Больше всего у объединения Штаты покупали сыры - суммарно более чем на 1,4 миллиарда долларов. В общем объеме сырного американского импорта союз занял долю в 73%. Так, на 1,26 миллиарда, или 75% от всех покупок, США приобретали у ЕС так называемые "прочие виды сыра". Больше всего среди них было сыров из овечьего молока, итальянских и швейцарских сыров, а также пекорино и гауды. Также спросом пользовались европейские молодые сыры, например моцарелла, - 84,4 миллиона долларов (59% от всего импорта США такого вида сыра), голубые сыры - 30,5 миллиона (85%), плавленные - 28,3 миллиона (49%) и тертые - 6,7 миллиона (62,5%). Помимо этого, США приобрели в ЕС в 2024 году сливочного масла на 555,4 миллиона долларов, что позволило объединению в общем объеме покупок Штатами этого продукта занять долю в 79%. Также американцы сильно зависят от европейцев в импорте молочных паст - 77% (16,5 миллиона долларов), молочной сыворотки - 48% (25 миллионов), йогурта - 34% (49,9 миллиона), а также молока и сливок жирностью более 10% - 32% (11,3 миллиона). Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год. США ранее в марте ввели 25-процентные пошлины на импорт алюминия и стали, распространив их на все страны. Один из крупнейших поставщиков этих металлов в Штаты - Евросоюз, который в качестве контрмеры готовится ввести тариф в 50% на импорт американского виски. Трамп заявлял, что если эти пошлины не будут отменены, Штаты введут ответные тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков. Это, по сути, запретительные импортные пошлины. По оценке РИА Новости, из-за таких пошлин может пострадать американский импорт игристого вина и водки, поскольку он почти полностью приходится на ЕС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, бизнес, дональд трамп, ес