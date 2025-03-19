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США в январе нарастили поставки газа в Евросоюз

США в январе нарастили поставки газа в Евросоюз - 19.03.2025, ПРАЙМ

США в январе нарастили поставки газа в Евросоюз

США в январе резко нарастили поставки газа в Евросоюз - до максимума с мая 2024 года, в результате став главным поставщиком этого топлива объединению, следует... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T06:17+0300

2025-03-19T06:17+0300

2025-03-19T06:17+0300

энергетика

газ

экономика

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сша

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. США в январе резко нарастили поставки газа в Евросоюз - до максимума с мая 2024 года, в результате став главным поставщиком этого топлива объединению, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Штаты в январе увеличили поставки газа в страны ЕС вдвое - до максимальных с мая прошлого года 2,25 миллиарда евро. В результате американские компании заняли 27,85% в импорте, став основным поставщиком газа в Евросоюз. Россия также нарастила продажи газа в страны объединения, но лишь на 3,6% - до 1,9 миллиарда евро. Это стало наибольшей стоимостью поставок с февраля 2023 года. При этом доля России на местном рынке снизилась до 23,6% с 25,2% в декабре прошлого года. Тройку лидеров по поставкам газа европейским странам замыкает Алжир, который незначительно сократил в начале года экспорт примерно на 2% - до 1,3 миллиарда евро. В пятерку также вошли Норвегия, поставки откуда остались почти без изменений, составив 1 миллиард евро, а также Азербайджан, чей экспорт рухнул на четверть - до 365 миллиона евро.

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газ, москва, сша, алжир, ес, евростат