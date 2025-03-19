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"Степь" приступила к массовому севу яровых культур

"Степь" приступила к массовому севу яровых культур - 19.03.2025, ПРАЙМ

"Степь" приступила к массовому севу яровых культур

Российский сельскохозяйственный холдинг "Степь" приступил к массовому севу яровых сельхозкультур, полевые работы идут в Ростовской области, Краснодарском и... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:51+0300

2025-03-19T02:51+0300

2025-03-19T02:51+0300

сельское хозяйство

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российский сельскохозяйственный холдинг "Степь" приступил к массовому севу яровых сельхозкультур, полевые работы идут в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, сообщает компания. "Агрохолдинг "Степь" приступил к массовому севу яровых сельхозкультур. Полевые работы идут во всех трех кластерах агрохолдинга: в Ростовской области, Краснодарском крае и на Ставрополье. Завершить сев ранних яровых культур... планируется к середине апреля, поздних яровых - в начале мая. Состояние 90% посевов озимых культур оценивается как хорошее и удовлетворительное с учетом позитивного влияния положительных температур на юге во второй половине декабря и январе", - говорится в сообщении. Там отметили, что в хозяйствах агрохолдинга в южных регионах традиционно сеют горох, лен, нут, подсолнечник, кукурузу и сахарную свеклу, яровой ячмень и люцерну. Кроме того, подготовка к посевной кампании стартовала заблаговременно и все необходимые закупки семян, удобрений и средств защиты растений были осуществлены в полном объеме, добавили в холдинге. В то же время на юге страны наблюдается нехватка почвенной влаги из-за отсутствия достаточного количества осадков. Так, на конец января в Ростовской области запасы влаги в почве в среднем на 50% ниже среднегодовой нормы. "Специалисты агрохолдинга прогнозируют, что объем урожая останется на уровне средних значений за несколько последних лет, но при сохранении существующего дефицита почвенной влаги возможно снижение урожайности", - уточнили в компании. Ранее в марте министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут отметила, что отрасль готова к яровому севу - уже посеяны почти 100 тысяч гектаров, а аграрии обеспечены всеми необходимыми ресурсами. Агрохолдинг "Степь" является одним из крупнейших аграрных предприятий юга России. Ключевые направления деятельности - растениеводство, молочное животноводство, торговля сельскохозяйственной продукцией, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и продажа сыров, молочных продуктов. Активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области.

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