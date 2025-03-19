https://1prime.ru/20250319/strakhovanie-855951549.html
Страховые брокеры в России хотят получать комиссию с клиентов
Страховые брокеры в России хотят получать комиссию с клиентов - 19.03.2025, ПРАЙМ
Страховые брокеры в России хотят получать комиссию с клиентов
Ассоциация профессиональных страховых брокеров России предлагает внести изменения в законодательство, которые позволили бы получать комиссию не только со... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T18:12+0300
2025-03-19T18:12+0300
2025-03-19T18:12+0300
экономика
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Ассоциация профессиональных страховых брокеров России предлагает внести изменения в законодательство, которые позволили бы получать комиссию не только со страховой компании, но и с клиента, с которым они работают, заявила на первой конференции АПСБ председатель ее совета Катерина Якунина. "Мы вступили в диалог с Банком России об изменении в законодательстве…, в диалог о том, каким образом нужно легализовать давно сложившуюся практику работы брокера, чтобы брокер имел юридическое право представлять интересы обеих сторон сделки по страхованию, так называемое одновременное представительство сторон", - сказала она. Глава АПСБ пояснила, что сейчас брокер получает назначение от клиента, от имени клиента работает со страховой компанией, разрабатывает условия, в первую очередь, в интересах клиента, но при этом свое комиссионное вознаграждение брокер получает со страховой компании. "Иногда из-за этого могут возникать какие-то вопросы, споры", - добавила глава АПСБ. Якунина отметила, что в перестраховании такая возможность – представлять одновременно интересы двух сторон - у брокера была всегда. Эта конструкция называется "институт коммерческого представительства", при этом в прямом страховании на это был прямой запрет, и теперь брокеры очень хотят, чтобы этот запрет был снят. По ее мнению, никакого конфликта интересов здесь нет, такой формат может быть утвержден государством как один из возможных форматов во взаимоотношении между брокером, клиентом и страховой компанией. "Нас часто пытаются упрекнуть, что это попытка получить "с двух концов" - ничего подобного, так как расходы на посредников… в любом случае заложены в страховой тариф страховой компании", - сказала Якунина. Она добавила, что если брокер будет получать комиссию только со страховщика, то вряд ли он даст сразу скидку клиенту, например на 20-30%, которая заложена в тарифной ставке.
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Страховые брокеры в России хотят получать комиссию с клиентов
Страховые брокеры предложили норму, которая позволит им получать комиссию с клиентов
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Ассоциация профессиональных страховых брокеров России предлагает внести изменения в законодательство, которые позволили бы получать комиссию не только со страховой компании, но и с клиента, с которым они работают, заявила на первой конференции АПСБ председатель ее совета Катерина Якунина.
"Мы вступили в диалог с Банком России об изменении в законодательстве…, в диалог о том, каким образом нужно легализовать давно сложившуюся практику работы брокера, чтобы брокер имел юридическое право представлять интересы обеих сторон сделки по страхованию, так называемое одновременное представительство сторон", - сказала она.
Глава АПСБ пояснила, что сейчас брокер получает назначение от клиента, от имени клиента работает со страховой компанией, разрабатывает условия, в первую очередь, в интересах клиента, но при этом свое комиссионное вознаграждение брокер получает со страховой компании. "Иногда из-за этого могут возникать какие-то вопросы, споры", - добавила глава АПСБ.
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Якунина отметила, что в перестраховании такая возможность – представлять одновременно интересы двух сторон - у брокера была всегда. Эта конструкция называется "институт коммерческого представительства", при этом в прямом страховании на это был прямой запрет, и теперь брокеры очень хотят, чтобы этот запрет был снят.
По ее мнению, никакого конфликта интересов здесь нет, такой формат может быть утвержден государством как один из возможных форматов во взаимоотношении между брокером, клиентом и страховой компанией. "Нас часто пытаются упрекнуть, что это попытка получить "с двух концов" - ничего подобного, так как расходы на посредников… в любом случае заложены в страховой тариф страховой компании", - сказала Якунина.
Она добавила, что если брокер будет получать комиссию только со страховщика, то вряд ли он даст сразу скидку клиенту, например на 20-30%, которая заложена в тарифной ставке.