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Суд взыскал с экс-руководителей Курской корпорации развития 4,1 млрд рублей - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Суд взыскал с экс-руководителей Курской корпорации развития 4,1 млрд рублей
Суд взыскал с экс-руководителей Курской корпорации развития 4,1 млрд рублей - 19.03.2025, ПРАЙМ
Суд взыскал с экс-руководителей Курской корпорации развития 4,1 млрд рублей
C бывших руководителей курской корпорации развития взыскано более 4,1 миллиарда рублей - такое решение вынес Ленинский районный суд города Курска, сообщили в... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T23:50+0300
2025-03-19T23:50+0300
россия
суд
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КУРСК, 19 мар - ПРАЙМ. C бывших руководителей курской корпорации развития взыскано более 4,1 миллиарда рублей - такое решение вынес Ленинский районный суд города Курска, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. Суд рассмотрел в закрытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению к девяти физлицам и восьми организациям о взыскании денежных средств в доход государства. "Суд взыскал солидарно с Лукина Владимира Валерьевича, Грабина Игоря Валерьевича, Мартьяновой Снежаны Владимировны, Мартьянова Владислава Владимировича, Федорова Дениса Викторовича, Бессонова Юрия Васильевича, Воронина Максима Юрьевича, Коноплева Владимира Юрьевича, Уткина Ивана Олеговича... денежные средства в размере 4 101 653 592 рублей, обратив их в доход Российской Федерации", - говорится в сообщении. Также с физических и юридических лиц взыскана госпошлина в размере 900 тысяч рублей. "Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курский областной суд", - отметили в пресс-службе. "Корпорация развития Курской области" выступает ответчиком в 13 гражданских делах в арбитражном облсуде.Ранее Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей, а также нескольких бизнесменов более 3,2 миллиарда рублей, присвоенных на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.Иск был направлен в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками выступают гендиректор Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин; компании: ООО "КТК Сервис", ООО "Техимпэкс", ООО "Торговый Дом Курск", ООО "Торговый Дом Курск", ООО "СИЭМИ", ООО "Электростроймонтаж", ООО "Яртэс Инжиниринг", ООО "Энергосистема". Было возбуждено уголовное дело по результатам экспертизы качества установленных в приграничье Курской области бетонных пирамид, называемых также "зубами дракона", заказчиком работ по их установке выступала КРКО.
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россия, суд
РОССИЯ, суд
23:50 19.03.2025
 
Суд взыскал с экс-руководителей Курской корпорации развития 4,1 млрд рублей

Суд взыскал с бывших руководителей Курской корпорации развития свыше 4,1 млрд рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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КУРСК, 19 мар - ПРАЙМ. C бывших руководителей курской корпорации развития взыскано более 4,1 миллиарда рублей - такое решение вынес Ленинский районный суд города Курска, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
Суд рассмотрел в закрытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению к девяти физлицам и восьми организациям о взыскании денежных средств в доход государства.
"Суд взыскал солидарно с Лукина Владимира Валерьевича, Грабина Игоря Валерьевича, Мартьяновой Снежаны Владимировны, Мартьянова Владислава Владимировича, Федорова Дениса Викторовича, Бессонова Юрия Васильевича, Воронина Максима Юрьевича, Коноплева Владимира Юрьевича, Уткина Ивана Олеговича... денежные средства в размере 4 101 653 592 рублей, обратив их в доход Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Также с физических и юридических лиц взыскана госпошлина в размере 900 тысяч рублей. "Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курский областной суд", - отметили в пресс-службе.
"Корпорация развития Курской области" выступает ответчиком в 13 гражданских делах в арбитражном облсуде.
Ранее Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей, а также нескольких бизнесменов более 3,2 миллиарда рублей, присвоенных на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
Иск был направлен в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками выступают гендиректор Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин; компании: ООО "КТК Сервис", ООО "Техимпэкс", ООО "Торговый Дом Курск", ООО "Торговый Дом Курск", ООО "СИЭМИ", ООО "Электростроймонтаж", ООО "Яртэс Инжиниринг", ООО "Энергосистема".
Было возбуждено уголовное дело по результатам экспертизы качества установленных в приграничье Курской области бетонных пирамид, называемых также "зубами дракона", заказчиком работ по их установке выступала КРКО.
 
РОССИЯсуд
 
 
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