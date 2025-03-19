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Суд взыскал с экс-руководителей Курской корпорации развития 4,1 млрд рублей

Суд взыскал с экс-руководителей Курской корпорации развития 4,1 млрд рублей - 19.03.2025, ПРАЙМ

Суд взыскал с экс-руководителей Курской корпорации развития 4,1 млрд рублей

C бывших руководителей курской корпорации развития взыскано более 4,1 миллиарда рублей - такое решение вынес Ленинский районный суд города Курска, сообщили в... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T23:50+0300

2025-03-19T23:50+0300

2025-03-19T23:50+0300

россия

суд

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КУРСК, 19 мар - ПРАЙМ. C бывших руководителей курской корпорации развития взыскано более 4,1 миллиарда рублей - такое решение вынес Ленинский районный суд города Курска, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. Суд рассмотрел в закрытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению к девяти физлицам и восьми организациям о взыскании денежных средств в доход государства. "Суд взыскал солидарно с Лукина Владимира Валерьевича, Грабина Игоря Валерьевича, Мартьяновой Снежаны Владимировны, Мартьянова Владислава Владимировича, Федорова Дениса Викторовича, Бессонова Юрия Васильевича, Воронина Максима Юрьевича, Коноплева Владимира Юрьевича, Уткина Ивана Олеговича... денежные средства в размере 4 101 653 592 рублей, обратив их в доход Российской Федерации", - говорится в сообщении. Также с физических и юридических лиц взыскана госпошлина в размере 900 тысяч рублей. "Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курский областной суд", - отметили в пресс-службе. "Корпорация развития Курской области" выступает ответчиком в 13 гражданских делах в арбитражном облсуде.Ранее Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей, а также нескольких бизнесменов более 3,2 миллиарда рублей, присвоенных на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.Иск был направлен в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками выступают гендиректор Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин; компании: ООО "КТК Сервис", ООО "Техимпэкс", ООО "Торговый Дом Курск", ООО "Торговый Дом Курск", ООО "СИЭМИ", ООО "Электростроймонтаж", ООО "Яртэс Инжиниринг", ООО "Энергосистема". Было возбуждено уголовное дело по результатам экспертизы качества установленных в приграничье Курской области бетонных пирамид, называемых также "зубами дракона", заказчиком работ по их установке выступала КРКО.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд