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Костин: необходимости в SWIFT больше нет

Костин: необходимости в SWIFT больше нет - 19.03.2025, ПРАЙМ

Костин: необходимости в SWIFT больше нет

У России и других стран есть современные системы расчетов, которые надо продолжать развивать, а SWIFT уже никому не нужен, заявил журналу "Эксперт" глава ВТБ... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T16:43+0300

2025-03-19T16:43+0300

2025-03-19T16:52+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. У России и других стран есть современные системы расчетов, которые надо продолжать развивать, а SWIFT уже никому не нужен, заявил журналу "Эксперт" глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах съезда РСПП. "Возьмем SWIFT — он уже никому не нужен. У нас, у других стран, есть современные системы, надо просто продолжать их развивать", — сказал банкир.Он уточнил, что, например, экспортерам проще рассчитываться в долларах, поэтому в случае ослабления антироссийских санкций возможен некоторый откат к старым методам.Глава ВТБ подчеркнул, что урок из сложившейся ситуации извлекла не только Россия, но и весь мир. Так, коллег, в том числе из арабских стран, очень насторожил арест активов Банка России.По оценке Костина, продолжится развитие параллельных рынков, не будет такого, что завтра все снова побегут рассчитываться в долларах и евро.

https://1prime.ru/20250313/sanktsii-855680198.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, андрей костин, втб, swift, рспп