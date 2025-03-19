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Костин: необходимости в SWIFT больше нет - 19.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250319/swift-855948638.html
Костин: необходимости в SWIFT больше нет
Костин: необходимости в SWIFT больше нет - 19.03.2025, ПРАЙМ
Костин: необходимости в SWIFT больше нет
У России и других стран есть современные системы расчетов, которые надо продолжать развивать, а SWIFT уже никому не нужен, заявил журналу "Эксперт" глава ВТБ... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T16:43+0300
2025-03-19T16:52+0300
экономика
банки
финансы
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. У России и других стран есть современные системы расчетов, которые надо продолжать развивать, а SWIFT уже никому не нужен, заявил журналу "Эксперт" глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах съезда РСПП. "Возьмем SWIFT — он уже никому не нужен. У нас, у других стран, есть современные системы, надо просто продолжать их развивать", — сказал банкир.Он уточнил, что, например, экспортерам проще рассчитываться в долларах, поэтому в случае ослабления антироссийских санкций возможен некоторый откат к старым методам.Глава ВТБ подчеркнул, что урок из сложившейся ситуации извлекла не только Россия, но и весь мир. Так, коллег, в том числе из арабских стран, очень насторожил арест активов Банка России.По оценке Костина, продолжится развитие параллельных рынков, не будет такого, что завтра все снова побегут рассчитываться в долларах и евро.
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банки, финансы, россия, андрей костин, втб, swift, рспп
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, Андрей Костин, ВТБ, SWIFT, РСПП
16:43 19.03.2025 (обновлено: 16:52 19.03.2025)
 
Костин: необходимости в SWIFT больше нет

Глава ВТБ Костин заявил, что SWIFT уже никому не нужен

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. У России и других стран есть современные системы расчетов, которые надо продолжать развивать, а SWIFT уже никому не нужен, заявил журналу "Эксперт" глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах съезда РСПП.
"Возьмем SWIFT — он уже никому не нужен. У нас, у других стран, есть современные системы, надо просто продолжать их развивать", — сказал банкир.
Он уточнил, что, например, экспортерам проще рассчитываться в долларах, поэтому в случае ослабления антироссийских санкций возможен некоторый откат к старым методам.
Глава ВТБ подчеркнул, что урок из сложившейся ситуации извлекла не только Россия, но и весь мир. Так, коллег, в том числе из арабских стран, очень насторожил арест активов Банка России.
По оценке Костина, продолжится развитие параллельных рынков, не будет такого, что завтра все снова побегут рассчитываться в долларах и евро.
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ЭкономикаБанкиФинансыРОССИЯАндрей КостинВТБSWIFTРСПП
 
 
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