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СМИ оценили состояние техники ВВС Канады - 19.03.2025, ПРАЙМ
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СМИ оценили состояние техники ВВС Канады
СМИ оценили состояние техники ВВС Канады - 19.03.2025, ПРАЙМ
СМИ оценили состояние техники ВВС Канады
Только 40% техники ВВС Канады являются исправными и готовыми к бою, сообщает телеканал CBC со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T16:00+0300
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вооружения
канада
техника
военная техника
ввс
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Только 40% техники ВВС Канады являются исправными и готовыми к бою, сообщает телеканал CBC со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении. "Документ от 18 февраля 2025 года... посвящен отслеживанию доступности военного оборудования... В нем прогнозируется, что 60% техники ВВС "не пригодны к эксплуатации", - говорится в публикации на сайте телеканала. В документе указано, что эта техника, скорее всего, непригодна для развертывания. Как отмечает телеканал, большую часть боевого потенциала канадских ВВС составляют устаревшие истребители CF-18, которые правительство не решается заменить "по большей части по политическим причинам". Ранее CBC сообщал, что власти Канады активно ищут альтернативы американским истребителям F-35 на фоне внешнеполитического курса президента США Дональда Трампа.
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канада, техника, военная техника, ввс
Вооружения, КАНАДА, техника, военная техника, ВВС
16:00 19.03.2025
 
СМИ оценили состояние техники ВВС Канады

CBC: лишь 40% техники ВВС Канады являются исправными и готовыми к бою

© Unsplash/Jason HafsoФлаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава
© Unsplash/Jason Hafso
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Только 40% техники ВВС Канады являются исправными и готовыми к бою, сообщает телеканал CBC со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении.
"Документ от 18 февраля 2025 года... посвящен отслеживанию доступности военного оборудования... В нем прогнозируется, что 60% техники ВВС "не пригодны к эксплуатации", - говорится в публикации на сайте телеканала. В документе указано, что эта техника, скорее всего, непригодна для развертывания.
Как отмечает телеканал, большую часть боевого потенциала канадских ВВС составляют устаревшие истребители CF-18, которые правительство не решается заменить "по большей части по политическим причинам".
Ранее CBC сообщал, что власти Канады активно ищут альтернативы американским истребителям F-35 на фоне внешнеполитического курса президента США Дональда Трампа.
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ВооруженияКАНАДАтехникавоенная техникаВВС
 
 
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