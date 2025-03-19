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Телебашню и стадион в Ростове-на-Дону украсят иллюминацией

Телебашню и стадион в Ростове-на-Дону украсят иллюминацией - 19.03.2025, ПРАЙМ

Телебашню и стадион в Ростове-на-Дону украсят иллюминацией

Телебашню и стадион в Ростове-на-Дону украсят праздничной иллюминацией в честь 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией, сообщило правительство Ростовской... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мар - ПРАЙМ. Телебашню и стадион в Ростове-на-Дону украсят праздничной иллюминацией в честь 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией, сообщило правительство Ростовской области. "Сегодня в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией ростовский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети включит архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона", - говорится в сообщении. Световое панно телебашни в Ростове-на-Дону украсят изображение флага России и герба Крыма, а также надписи "11 лет" и "Крымская весна". Жители и гости Ростова-на-Дону смогут увидеть праздничную иллюминацию с 19.00 до 22.00 мск. Поздравит жителей и гостей города и главный стадион региона. На медиафасаде "Ростов Арены" появится тематическая бегущая строка, увидеть которую можно сегодня с 19.00 до 24.00 мск. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах в Республике Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией. Также 18 марта в городе Севастополе празднуется День возвращения города в Россию. Эта памятная дата была установлена законом "О праздниках и памятных датах города Севастополя", принятым 6 марта 2015 года законодательным собранием Севастополя, и является выходным днем.

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бизнес, россия, крым, ростов-на-дону, севастополь