Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Телебашню и стадион в Ростове-на-Дону украсят иллюминацией - 19.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250319/telebashnja-855927219.html
Телебашню и стадион в Ростове-на-Дону украсят иллюминацией
Телебашню и стадион в Ростове-на-Дону украсят иллюминацией - 19.03.2025, ПРАЙМ
Телебашню и стадион в Ростове-на-Дону украсят иллюминацией
Телебашню и стадион в Ростове-на-Дону украсят праздничной иллюминацией в честь 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией, сообщило правительство Ростовской... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:53+0300
2025-03-19T02:53+0300
бизнес
россия
экономика
крым
ростов-на-дону
севастополь
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855927219.jpg?1742341988
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мар - ПРАЙМ. Телебашню и стадион в Ростове-на-Дону украсят праздничной иллюминацией в честь 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией, сообщило правительство Ростовской области. "Сегодня в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией ростовский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети включит архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона", - говорится в сообщении. Световое панно телебашни в Ростове-на-Дону украсят изображение флага России и герба Крыма, а также надписи "11 лет" и "Крымская весна". Жители и гости Ростова-на-Дону смогут увидеть праздничную иллюминацию с 19.00 до 22.00 мск. Поздравит жителей и гостей города и главный стадион региона. На медиафасаде "Ростов Арены" появится тематическая бегущая строка, увидеть которую можно сегодня с 19.00 до 24.00 мск. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах в Республике Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией. Также 18 марта в городе Севастополе празднуется День возвращения города в Россию. Эта памятная дата была установлена законом "О праздниках и памятных датах города Севастополя", принятым 6 марта 2015 года законодательным собранием Севастополя, и является выходным днем.
крым
ростов-на-дону
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, крым, ростов-на-дону, севастополь
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, КРЫМ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, СЕВАСТОПОЛЬ
02:53 19.03.2025
 
Телебашню и стадион в Ростове-на-Дону украсят иллюминацией

Телебашню и стадион в Ростове-на-Дону украсят праздничной иллюминацией

Читать Прайм в
Дзен Telegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мар - ПРАЙМ. Телебашню и стадион в Ростове-на-Дону украсят праздничной иллюминацией в честь 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией, сообщило правительство Ростовской области.
"Сегодня в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией ростовский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети включит архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона", - говорится в сообщении.
Световое панно телебашни в Ростове-на-Дону украсят изображение флага России и герба Крыма, а также надписи "11 лет" и "Крымская весна". Жители и гости Ростова-на-Дону смогут увидеть праздничную иллюминацию с 19.00 до 22.00 мск.
Поздравит жителей и гостей города и главный стадион региона. На медиафасаде "Ростов Арены" появится тематическая бегущая строка, увидеть которую можно сегодня с 19.00 до 24.00 мск.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах в Республике Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией. Также 18 марта в городе Севастополе празднуется День возвращения города в Россию. Эта памятная дата была установлена законом "О праздниках и памятных датах города Севастополя", принятым 6 марта 2015 года законодательным собранием Севастополя, и является выходным днем.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКРЫМРОСТОВ-НА-ДОНУСЕВАСТОПОЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала