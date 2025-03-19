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Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире, заявил Дуров
Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире, заявил Дуров - 19.03.2025, ПРАЙМ
Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире, заявил Дуров
Количество активных пользователей Telegram превысило 1 миллиард в месяц, мессенджер стал вторым в мире по популярности, заявил основатель Telegram Павел Дуров. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T18:07+0300
2025-03-19T18:07+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Количество активных пользователей Telegram превысило 1 миллиард в месяц, мессенджер стал вторым в мире по популярности, заявил основатель Telegram Павел Дуров. "Сейчас Telegram насчитывает более одного миллиарда ежемесячных активных пользователей, он стал вторым по популярности приложением для обмена сообщениями в мире (не считая китайского WeChat)", - отметил он в своем Telegram-канале. Кроме того, Дуров указал на рост вовлеченности пользователей. Они в среднем открывают этот мессенджер 21 раз в день и проводят там 41 минуту. Прибыль Telegram в 2024 году составила 547 миллионов долларов. По словам Дурова, первым в списке идет Whatsapp. "В течение многих лет они отчаянно пытались скопировать наши инновации, тратя миллиарды на лоббирование и PR-кампании, чтобы замедлить наше развитие. Они потерпели неудачу", - заявил Дуров.По его словам, Telegram вырос, стал прибыльным и - в отличие от конкурента - "сохранил независимость".
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telegram, павел дуров, whatsapp, технологии, мессенджер
Экономика, Telegram, Павел Дуров, WhatsApp, Технологии, мессенджер
Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире, заявил Дуров
Дуров: Telegram с 1 млрд активных пользователей в месяц стал вторым в мире мессенджером
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Количество активных пользователей Telegram превысило 1 миллиард в месяц, мессенджер стал вторым в мире по популярности, заявил основатель Telegram Павел Дуров.
"Сейчас Telegram насчитывает более одного миллиарда ежемесячных активных пользователей, он стал вторым по популярности приложением для обмена сообщениями в мире (не считая китайского WeChat)", - отметил он в своем Telegram-канале.
Кроме того, Дуров указал на рост вовлеченности пользователей. Они в среднем открывают этот мессенджер 21 раз в день и проводят там 41 минуту. Прибыль Telegram в 2024 году составила 547 миллионов долларов.
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По словам Дурова, первым в списке идет Whatsapp. "В течение многих лет они отчаянно пытались скопировать наши инновации, тратя миллиарды на лоббирование и PR-кампании, чтобы замедлить наше развитие. Они потерпели неудачу", - заявил Дуров.
По его словам, Telegram вырос, стал прибыльным и - в отличие от конкурента - "сохранил независимость".