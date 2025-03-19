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В Тобольске, где взорвался дом, обследуют все газифицированные дома
В Тобольске, где взорвался дом, обследуют все газифицированные дома - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Тобольске, где взорвался дом, обследуют все газифицированные дома
В городе Тобольске Тюменской области, где 12 марта из-за утечки природного газа из газопровода взорвался дом и погиб ребенок, оперативно обследуют все... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:51+0300
2025-03-19T02:51+0300
2025-03-19T02:51+0300
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ТЮМЕНЬ, 18 мар – ПРАЙМ. В городе Тобольске Тюменской области, где 12 марта из-за утечки природного газа из газопровода взорвался дом и погиб ребенок, оперативно обследуют все газифицированные дома и магистрали, сообщил глава города Петр Вагин.
По версии следствия, взрыв дома в Рощинском переулке Тобольска произошел из-за некачественно выполненных работ при прокладке газопровода в августе 2024 года, выявлено разрушение полиэтиленовой части на трубе газопровода. 12 марта при подаче давления через это повреждение произошла утечка газа, возник искровой разряд, приведший к воспламенению и разрушению жилого дома. Жительница дома и ее сын пострадали и были доставлены в ожоговый центр, где ребенок скончался. Суд Тобольска отправил под домашний арест мастера строительно-монтажных работ и сварщика.
"Провели совещание с "Газпром газораспределение", правоохранительными органами, прокуратурой, МЧС. На месте также присутствовали все управляющие компании, дома которых газифицированы… Оперативно проведем дополнительные обследования всех газифицированных домов и магистралей, беседы с жильцами таких домов и внеплановую учебу с сотрудниками социальных учреждений", - сообщил Вагин в своем Telegram-канале.
Глава города отметил, что заседание началось с минуты молчания по погибшему мальчику, и пообещал, что все виновные в произошедшем будут наказаны. По его словам, администрация оказывает все необходимое содействие следствию.
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газ, газпром, газпром газораспределение, мчс
Энергетика, Газ, Газпром, Газпром газораспределение, МЧС
В Тобольске, где взорвался дом, обследуют все газифицированные дома
В Тобольске, где из-за утечки газа взорвался дом, обследуют все газифицированные дома
ТЮМЕНЬ, 18 мар – ПРАЙМ. В городе Тобольске Тюменской области, где 12 марта из-за утечки природного газа из газопровода взорвался дом и погиб ребенок, оперативно обследуют все газифицированные дома и магистрали, сообщил глава города Петр Вагин.
По версии следствия, взрыв дома в Рощинском переулке Тобольска произошел из-за некачественно выполненных работ при прокладке газопровода в августе 2024 года, выявлено разрушение полиэтиленовой части на трубе газопровода. 12 марта при подаче давления через это повреждение произошла утечка газа, возник искровой разряд, приведший к воспламенению и разрушению жилого дома. Жительница дома и ее сын пострадали и были доставлены в ожоговый центр, где ребенок скончался. Суд Тобольска отправил под домашний арест мастера строительно-монтажных работ и сварщика.
"Провели совещание с "Газпром газораспределение", правоохранительными органами, прокуратурой, МЧС. На месте также присутствовали все управляющие компании, дома которых газифицированы… Оперативно проведем дополнительные обследования всех газифицированных домов и магистралей, беседы с жильцами таких домов и внеплановую учебу с сотрудниками социальных учреждений", - сообщил Вагин в своем Telegram-канале.
Глава города отметил, что заседание началось с минуты молчания по погибшему мальчику, и пообещал, что все виновные в произошедшем будут наказаны. По его словам, администрация оказывает все необходимое содействие следствию.