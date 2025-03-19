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В Тобольске, где взорвался дом, обследуют все газифицированные дома

В Тобольске, где взорвался дом, обследуют все газифицированные дома - 19.03.2025, ПРАЙМ

В Тобольске, где взорвался дом, обследуют все газифицированные дома

В городе Тобольске Тюменской области, где 12 марта из-за утечки природного газа из газопровода взорвался дом и погиб ребенок, оперативно обследуют все... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:51+0300

2025-03-19T02:51+0300

2025-03-19T02:51+0300

энергетика

газ

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газпром газораспределение

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ТЮМЕНЬ, 18 мар – ПРАЙМ. В городе Тобольске Тюменской области, где 12 марта из-за утечки природного газа из газопровода взорвался дом и погиб ребенок, оперативно обследуют все газифицированные дома и магистрали, сообщил глава города Петр Вагин. По версии следствия, взрыв дома в Рощинском переулке Тобольска произошел из-за некачественно выполненных работ при прокладке газопровода в августе 2024 года, выявлено разрушение полиэтиленовой части на трубе газопровода. 12 марта при подаче давления через это повреждение произошла утечка газа, возник искровой разряд, приведший к воспламенению и разрушению жилого дома. Жительница дома и ее сын пострадали и были доставлены в ожоговый центр, где ребенок скончался. Суд Тобольска отправил под домашний арест мастера строительно-монтажных работ и сварщика. "Провели совещание с "Газпром газораспределение", правоохранительными органами, прокуратурой, МЧС. На месте также присутствовали все управляющие компании, дома которых газифицированы… Оперативно проведем дополнительные обследования всех газифицированных домов и магистралей, беседы с жильцами таких домов и внеплановую учебу с сотрудниками социальных учреждений", - сообщил Вагин в своем Telegram-канале. Глава города отметил, что заседание началось с минуты молчания по погибшему мальчику, и пообещал, что все виновные в произошедшем будут наказаны. По его словам, администрация оказывает все необходимое содействие следствию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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