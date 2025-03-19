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Трамп раскрыл последствия плана прекращения ударов по инфраструктуре

Трамп раскрыл последствия плана прекращения ударов по инфраструктуре - 19.03.2025, ПРАЙМ

Трамп раскрыл последствия плана прекращения ударов по инфраструктуре

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что за планом прекращения ударов сторонами конфликта на... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T11:51+0300

2025-03-19T11:51+0300

2025-03-19T12:12+0300

политика

сша

дональд трамп

россия

владимир путин

украина

телефонный разговор

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что за планом прекращения ударов сторонами конфликта на Украине по инфраструктуре последуют другие инициативы, в числе которых будет полное прекращение огня и мирная сделка по Украине.Как сообщал ранее Белый дом, российский и американский лидеры по окончании телефонного разговора пришли к соглашению "незамедлительно" начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру"."Это (план по прекращению ударов по инфраструктуре - ред.) приведет к другим вещам... Дальше будут полное прекращение огня и сделка", - сказал Трамп в интервью изданию Washington Examiner.Также Трамп подчеркнул, что по его мнению, мирная сделка обязательно будет заключена, причем очень быстро.

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сша, дональд трамп, россия, владимир путин, украина, телефонный разговор