https://1prime.ru/20250319/tramp-855939291.html
Трамп раскрыл последствия плана прекращения ударов по инфраструктуре
Трамп раскрыл последствия плана прекращения ударов по инфраструктуре - 19.03.2025, ПРАЙМ
Трамп раскрыл последствия плана прекращения ударов по инфраструктуре
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что за планом прекращения ударов сторонами конфликта на... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T11:51+0300
2025-03-19T11:51+0300
2025-03-19T12:12+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что за планом прекращения ударов сторонами конфликта на Украине по инфраструктуре последуют другие инициативы, в числе которых будет полное прекращение огня и мирная сделка по Украине.Как сообщал ранее Белый дом, российский и американский лидеры по окончании телефонного разговора пришли к соглашению "незамедлительно" начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру"."Это (план по прекращению ударов по инфраструктуре - ред.) приведет к другим вещам... Дальше будут полное прекращение огня и сделка", - сказал Трамп в интервью изданию Washington Examiner.Также Трамп подчеркнул, что по его мнению, мирная сделка обязательно будет заключена, причем очень быстро.
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Политика, США, Дональд Трамп, РОССИЯ, Владимир Путин, УКРАИНА, Телефонный разговор
Трамп раскрыл последствия плана прекращения ударов по инфраструктуре
Трамп: за планом прекращения ударов по инфраструктур последует мирная сделка
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что за планом прекращения ударов сторонами конфликта на Украине по инфраструктуре последуют другие инициативы, в числе которых будет полное прекращение огня и мирная сделка по Украине.
Как сообщал ранее Белый дом, российский и американский лидеры по окончании телефонного разговора пришли к соглашению "незамедлительно" начать технические переговоры на Ближнем Востоке по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
"Это (план по прекращению ударов по инфраструктуре - ред.) приведет к другим вещам... Дальше будут полное прекращение огня и сделка", - сказал Трамп в интервью изданию Washington Examiner.
Также Трамп подчеркнул, что по его мнению, мирная сделка обязательно будет заключена, причем очень быстро.
В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа