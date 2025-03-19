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"Очень сильный, каковым и является": Трамп об итогах разговора с Путиным - 19.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250319/tramp-855939853.html
"Очень сильный, каковым и является": Трамп об итогах разговора с Путиным
"Очень сильный, каковым и является": Трамп об итогах разговора с Путиным - 19.03.2025, ПРАЙМ
"Очень сильный, каковым и является": Трамп об итогах разговора с Путиным
Президент США Дональд Трамп поделился с прессой впечатлениями о президенте России Владимире Путине после недавно состоявшегося телефонного разговора лидеров... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T12:16+0300
2025-03-19T12:16+0300
политика
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
телефонный разговор
украина
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поделился с прессой впечатлениями о президенте России Владимире Путине после недавно состоявшегося телефонного разговора лидеров стран. Американский лидер в ходе интервью газете Washington Examiner назвал Путина "очень твердым, очень сильным, каковым он и является". Кроме того, Трамп отметил серьезный настрой российского лидера на завершение украинского конфликта.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры стран в ходе беседы обсудили урегулирование украинского военного конфликта. Кроме того, президенты России и США показали взаимную заинтересованность в нормализации отношений двух стран в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
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сша, россия, дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор, украина
Политика, США, РОССИЯ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Телефонный разговор, УКРАИНА
12:16 19.03.2025
 
"Очень сильный, каковым и является": Трамп об итогах разговора с Путиным

Трамп поделился впечатлениями от разговора с Путиным, назвав его "твердым и сильным"

© AFP / Brendan Smialowski %Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© AFP / Brendan Smialowski
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поделился с прессой впечатлениями о президенте России Владимире Путине после недавно состоявшегося телефонного разговора лидеров стран.
Американский лидер в ходе интервью газете Washington Examiner назвал Путина "очень твердым, очень сильным, каковым он и является". Кроме того, Трамп отметил серьезный настрой российского лидера на завершение украинского конфликта.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры стран в ходе беседы обсудили урегулирование украинского военного конфликта. Кроме того, президенты России и США показали взаимную заинтересованность в нормализации отношений двух стран в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
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11:51
 
ПолитикаСШАРОССИЯДональд ТрампВладимир ПутинТелефонный разговорУКРАИНА
 
 
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