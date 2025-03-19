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"Очень сильный, каковым и является": Трамп об итогах разговора с Путиным

"Очень сильный, каковым и является": Трамп об итогах разговора с Путиным - 19.03.2025, ПРАЙМ

"Очень сильный, каковым и является": Трамп об итогах разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп поделился с прессой впечатлениями о президенте России Владимире Путине после недавно состоявшегося телефонного разговора лидеров... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T12:16+0300

2025-03-19T12:16+0300

2025-03-19T12:16+0300

политика

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

телефонный разговор

украина

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поделился с прессой впечатлениями о президенте России Владимире Путине после недавно состоявшегося телефонного разговора лидеров стран. Американский лидер в ходе интервью газете Washington Examiner назвал Путина "очень твердым, очень сильным, каковым он и является". Кроме того, Трамп отметил серьезный настрой российского лидера на завершение украинского конфликта.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры стран в ходе беседы обсудили урегулирование украинского военного конфликта. Кроме того, президенты России и США показали взаимную заинтересованность в нормализации отношений двух стран в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

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сша, россия, дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор, украина