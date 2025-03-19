https://1prime.ru/20250319/tramp-855955128.html

Трамп считает, что США стоит владеть энергетическими объектами Украины

Трамп считает, что США стоит владеть энергетическими объектами Украины - 19.03.2025, ПРАЙМ

Трамп считает, что США стоит владеть энергетическими объектами Украины

Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что США готовы помочь Киеву в управлении электрических и атомных станций и что если США будут владеть... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T21:03+0300

2025-03-19T21:03+0300

2025-03-19T21:03+0300

энергетика

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что США готовы помочь Киеву в управлении электрических и атомных станций и что если США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры, заявил в среду Белый дом. "Президент Трамп также обсудил электроснабжение и атомные электростанции Украины. Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в реализации этих планов с их экспертными знаниями в области электроэнергетики и коммунальных услуг. Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры". - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

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сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский