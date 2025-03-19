https://1prime.ru/20250319/tramp-855955239.html
Трамп поручил команде проработать шаги по Украине, с РФ обсудят санкции
Трамп поручил команде проработать шаги по Украине, с РФ обсудят санкции - 19.03.2025, ПРАЙМ
Трамп поручил команде проработать шаги по Украине, с РФ обсудят санкции
Президент США Дональд Трамп поручил своей команде проработать шаги по украинскому урегулированию, эксперты нацбезопасности отправляются в Саудовскую Аравию,... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T21:05+0300
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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поручил своей команде проработать шаги по украинскому урегулированию, эксперты нацбезопасности отправляются в Саудовскую Аравию, обсуждаться там будут и антироссийские санкции, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Президент (Трамп - ред.) проинструктировал работать дальше над техническими вопросами, связанными с установлением и расширением частичного прекращения огня. Он указал своим советникам проводить эту работу как можно быстрее", - сказала она на брифинге. По словам Левитт, переговорная команда Трампа "на неделе направляется в Саудовскую Аравию" для продолжения дискуссий "касательно санкций и любых других деталей". "Президент подчеркнул, что на следующих встречах команды смогут договориться по всем необходимым аспектам для продвижения", - добавила она.
https://1prime.ru/20250319/sanktsii-855947665.html
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Экономика, УКРАИНА, Дональд Трамп, РОССИЯ, США, санкции против РФ
Трамп поручил команде проработать шаги по Украине, с РФ обсудят санкции
Белый дом: Трамп поручил команде проработать шаги по Украине, с России обсудят санкции
ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поручил своей команде проработать шаги по украинскому урегулированию, эксперты нацбезопасности отправляются в Саудовскую Аравию, обсуждаться там будут и антироссийские санкции, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Президент (Трамп - ред.) проинструктировал работать дальше над техническими вопросами, связанными с установлением и расширением частичного прекращения огня. Он указал своим советникам проводить эту работу как можно быстрее", - сказала она на брифинге.
По словам Левитт, переговорная команда Трампа "на неделе направляется в Саудовскую Аравию" для продолжения дискуссий "касательно санкций и любых других деталей".
"Президент подчеркнул, что на следующих встречах команды смогут договориться по всем необходимым аспектам для продвижения", - добавила она.
Спецпосланник США рассказал, когда могут ослабить антироссийские санкции