https://1prime.ru/20250319/transatlant-855936149.html

Globaltrans созывает собрание акционеров для продажи активов "Трансатлант"

Globaltrans созывает собрание акционеров для продажи активов "Трансатлант" - 19.03.2025, ПРАЙМ

Globaltrans созывает собрание акционеров для продажи активов "Трансатлант"

Совет директоров железнодорожного оператора Globaltrans созывает 3 апреля собрание акционеров для одобрения продажи активов группы российской компании... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T09:23+0300

2025-03-19T09:23+0300

2025-03-19T09:23+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Совет директоров железнодорожного оператора Globaltrans созывает 3 апреля собрание акционеров для одобрения продажи активов группы российской компании "Трансатлант" за 766,8 миллиона долларов, сообщил железнодорожный оператор. "Совет директоров компании принял следующие решения:.. добровольно созвать ВОСА в соответствии… 3 апреля 2025 года… для рассмотрения и, в случае признания обоснованными, одобрения следующих решений... одобрить (и, в случае необходимости, разрешить): продажу компанией 100% доли участия в ООО "БалтТрансСервис", 100% доли участия в ООО "ГТИ Менеджмент", 100% акций АО "Новая перевозочная компания", 100% акций АО "Уральская Вагоноремонтная Компания" и 100% акций Adaptive Capital Ltd, БИН и все права, связанные с активами, обществу с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Трансатлант", учрежденным в Российской Федерации", - говорится в сообщении. "…совокупная покупная цена за активы и уступку составляет 766 768 514 долларов США. Указанная совокупная покупная цена является окончательной, не подлежит изменению", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250311/globaltrans-855665179.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, globaltrans, рынки