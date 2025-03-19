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Globaltrans созывает собрание акционеров для продажи активов "Трансатлант" - 19.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250319/transatlant-855936149.html
Globaltrans созывает собрание акционеров для продажи активов "Трансатлант"
Globaltrans созывает собрание акционеров для продажи активов "Трансатлант" - 19.03.2025, ПРАЙМ
Globaltrans созывает собрание акционеров для продажи активов "Трансатлант"
Совет директоров железнодорожного оператора Globaltrans созывает 3 апреля собрание акционеров для одобрения продажи активов группы российской компании... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T09:23+0300
2025-03-19T09:23+0300
экономика
бизнес
globaltrans
рынки
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Совет директоров железнодорожного оператора Globaltrans созывает 3 апреля собрание акционеров для одобрения продажи активов группы российской компании "Трансатлант" за 766,8 миллиона долларов, сообщил железнодорожный оператор. "Совет директоров компании принял следующие решения:.. добровольно созвать ВОСА в соответствии… 3 апреля 2025 года… для рассмотрения и, в случае признания обоснованными, одобрения следующих решений... одобрить (и, в случае необходимости, разрешить): продажу компанией 100% доли участия в ООО "БалтТрансСервис", 100% доли участия в ООО "ГТИ Менеджмент", 100% акций АО "Новая перевозочная компания", 100% акций АО "Уральская Вагоноремонтная Компания" и 100% акций Adaptive Capital Ltd, БИН и все права, связанные с активами, обществу с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Трансатлант", учрежденным в Российской Федерации", - говорится в сообщении. "…совокупная покупная цена за активы и уступку составляет 766 768 514 долларов США. Указанная совокупная покупная цена является окончательной, не подлежит изменению", - говорится в сообщении.
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бизнес, globaltrans, рынки
Экономика, Бизнес, Globaltrans, Рынки
09:23 19.03.2025
 
Globaltrans созывает собрание акционеров для продажи активов "Трансатлант"

Globaltrans: на собрании обсудят продажу "Трансатланта" за 767 миллионов долларов

Globaltrans
Globaltrans
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Совет директоров железнодорожного оператора Globaltrans созывает 3 апреля собрание акционеров для одобрения продажи активов группы российской компании "Трансатлант" за 766,8 миллиона долларов, сообщил железнодорожный оператор.
"Совет директоров компании принял следующие решения:.. добровольно созвать ВОСА в соответствии… 3 апреля 2025 года… для рассмотрения и, в случае признания обоснованными, одобрения следующих решений... одобрить (и, в случае необходимости, разрешить): продажу компанией 100% доли участия в ООО "БалтТрансСервис", 100% доли участия в ООО "ГТИ Менеджмент", 100% акций АО "Новая перевозочная компания", 100% акций АО "Уральская Вагоноремонтная Компания" и 100% акций Adaptive Capital Ltd, БИН и все права, связанные с активами, обществу с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Трансатлант", учрежденным в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"…совокупная покупная цена за активы и уступку составляет 766 768 514 долларов США. Указанная совокупная покупная цена является окончательной, не подлежит изменению", - говорится в сообщении.
Железнодорожный состав - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
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11 марта, 11:51
 
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