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СМИ: ЦАХАЛ рекомендовал подготовить убежища по всей стране

СМИ: ЦАХАЛ рекомендовал подготовить убежища по всей стране - 19.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: ЦАХАЛ рекомендовал подготовить убежища по всей стране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) дала рекомендации подготовить бомбоубежища и защитные помещения по всей стране из-за возможной ответной атаки палестинского... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:52+0300

2025-03-19T02:52+0300

2025-03-19T02:52+0300

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) дала рекомендации подготовить бомбоубежища и защитные помещения по всей стране из-за возможной ответной атаки палестинского движения ХАМАС на обстрел сектора Газа израильской армией, сообщил во вторник новостной портал Ynet. "Командование тыла ЦАХАЛ рекомендовало израильтянам подготовить убежища по всей стране после недавних авиаударов по сектору Газа", - говорится в сообщении. Ссылаясь на пресс-секретаря командования тыла ЦАХАЛ Хилика Софера, портал пишет, что в большинстве районов страны непосредственной угрозы нет, однако граждане должны быть готовы к любому развитию событий. В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Министерство здравоохранения палестинского анклава сообщило, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром увеличилось до 326. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.

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общество , мировая экономика, газа, израиль, москва, биньямин нетаньяху