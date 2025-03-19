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Цены промпроизводителей в России за февраль выросли на 0,9%

Цены промпроизводителей в России за февраль выросли на 0,9% - 19.03.2025, ПРАЙМ

Цены промпроизводителей в России за февраль выросли на 0,9%

Цены производителей промышленных товаров в России в феврале выросли на 0,9% в месячном выражении после 0,5% в январе, в годовом – поднялись на 9,8%, следует из... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T19:32+0300

2025-03-19T19:32+0300

2025-03-19T19:32+0300

экономика

росстат

промышленность

россия

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в феврале выросли на 0,9% в месячном выражении после 0,5% в январе, в годовом – поднялись на 9,8%, следует из данных Росстата. "В феврале 2025 года по сравнению с январем 2025 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 100,9%, по сравнению с декабрем 2024 года – 101,4%", - говорится в документе. В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении цены производителей в феврале выросли на 2,1% после 1,7% в январе; в годовом - на 10,7%. В обрабатывающих производствах рост цен в феврале в месячном выражении составил 0,5% после 0,4% месяцем ранее; в годовом - 9,2%. В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей выросли в феврале в месячном выражении на 1,3% после снижения на 1,3% месяцем ранее; в годовом выражении – выросли на 13,3%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены в феврале усилили снижение до 1% с 0,5% в январе, за год рост составил 5,4%.

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росстат, промышленность, россия