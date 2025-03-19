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На Российско-Китайском форуме в Хабаровске обсудят развитие туризма - 19.03.2025, ПРАЙМ
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На Российско-Китайском форуме в Хабаровске обсудят развитие туризма
На Российско-Китайском форуме в Хабаровске обсудят развитие туризма - 19.03.2025, ПРАЙМ
На Российско-Китайском форуме в Хабаровске обсудят развитие туризма
Туризм станет одной из тем обсуждения на Российско-Китайском форуме, который состоится 19-20 мая в Хабаровске, сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс". | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T13:30+0300
2025-03-19T13:30+0300
туризм
россия
хабаровск
китай
росконгресс
путешествия
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Туризм станет одной из тем обсуждения на Российско-Китайском форуме, который состоится 19-20 мая в Хабаровске, сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс". Как уточняется в релизе, форум пройдет под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова". На нем обозначат первые шаги в совместной реализации Единой концепции развития острова, подписанной в присутствии президента России и председателя КНР 16 мая 2024 года в Пекине. "Стратегическую сессию, посвященную туризму, подготовят министерство туризма Хабаровского края и департамент многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства экономического развития России", - говорится в сообщении. К участию в сессии приглашены заместитель министра культуры и туризма КНР Гао Чжэн, директор департамента развития культуры и туризма провинции Хэйлунцзян (КНР) Хэ Цзин, а также представители китайской туристической ассоциации. На сессии, в том числе, обсудят совершенствование соглашения между Россией и Китаем о безвизовых групповых туристических поездках. А также рассмотрят планы создания туристской инфраструктуры на острове Большой Уссурийский по проекту "Один остров – две страны". Кроме того, в рамках форума пройдут переговоры между туристскими ассоциациями и туроператорами России и Китая. В пресс-службе дополнили со ссылкой на министерство туризма Хабаровского края, что в ближайшее время особое внимание будет уделено разработке единого стандарта аттестации экскурсоводов, что позволит обеспечить высокий уровень сервиса для иностранных гостей и укрепить репутацию региона.
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туризм, россия, хабаровск, китай, росконгресс, путешествия
Туризм, РОССИЯ, ХАБАРОВСК, КИТАЙ, Росконгресс, путешествия
13:30 19.03.2025
 
На Российско-Китайском форуме в Хабаровске обсудят развитие туризма

"Росконгресс": туризм станет одной из тем обсуждения на Российско-Китайском форуме

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк#Мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита-Хабаровск.
#Мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита-Хабаровск. - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Туризм станет одной из тем обсуждения на Российско-Китайском форуме, который состоится 19-20 мая в Хабаровске, сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс".
Как уточняется в релизе, форум пройдет под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова". На нем обозначат первые шаги в совместной реализации Единой концепции развития острова, подписанной в присутствии президента России и председателя КНР 16 мая 2024 года в Пекине.
"Стратегическую сессию, посвященную туризму, подготовят министерство туризма Хабаровского края и департамент многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства экономического развития России", - говорится в сообщении.
К участию в сессии приглашены заместитель министра культуры и туризма КНР Гао Чжэн, директор департамента развития культуры и туризма провинции Хэйлунцзян (КНР) Хэ Цзин, а также представители китайской туристической ассоциации.
На сессии, в том числе, обсудят совершенствование соглашения между Россией и Китаем о безвизовых групповых туристических поездках. А также рассмотрят планы создания туристской инфраструктуры на острове Большой Уссурийский по проекту "Один остров – две страны". Кроме того, в рамках форума пройдут переговоры между туристскими ассоциациями и туроператорами России и Китая.
В пресс-службе дополнили со ссылкой на министерство туризма Хабаровского края, что в ближайшее время особое внимание будет уделено разработке единого стандарта аттестации экскурсоводов, что позволит обеспечить высокий уровень сервиса для иностранных гостей и укрепить репутацию региона.
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