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На Российско-Китайском форуме в Хабаровске обсудят развитие туризма

На Российско-Китайском форуме в Хабаровске обсудят развитие туризма - 19.03.2025, ПРАЙМ

На Российско-Китайском форуме в Хабаровске обсудят развитие туризма

Туризм станет одной из тем обсуждения на Российско-Китайском форуме, который состоится 19-20 мая в Хабаровске, сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс". | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T13:30+0300

2025-03-19T13:30+0300

2025-03-19T13:30+0300

туризм

россия

хабаровск

китай

росконгресс

путешествия

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Туризм станет одной из тем обсуждения на Российско-Китайском форуме, который состоится 19-20 мая в Хабаровске, сообщили в пресс-службе фонда "Росконгресс". Как уточняется в релизе, форум пройдет под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова". На нем обозначат первые шаги в совместной реализации Единой концепции развития острова, подписанной в присутствии президента России и председателя КНР 16 мая 2024 года в Пекине. "Стратегическую сессию, посвященную туризму, подготовят министерство туризма Хабаровского края и департамент многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства экономического развития России", - говорится в сообщении. К участию в сессии приглашены заместитель министра культуры и туризма КНР Гао Чжэн, директор департамента развития культуры и туризма провинции Хэйлунцзян (КНР) Хэ Цзин, а также представители китайской туристической ассоциации. На сессии, в том числе, обсудят совершенствование соглашения между Россией и Китаем о безвизовых групповых туристических поездках. А также рассмотрят планы создания туристской инфраструктуры на острове Большой Уссурийский по проекту "Один остров – две страны". Кроме того, в рамках форума пройдут переговоры между туристскими ассоциациями и туроператорами России и Китая. В пресс-службе дополнили со ссылкой на министерство туризма Хабаровского края, что в ближайшее время особое внимание будет уделено разработке единого стандарта аттестации экскурсоводов, что позволит обеспечить высокий уровень сервиса для иностранных гостей и укрепить репутацию региона.

https://1prime.ru/20250317/turizm-855842879.html

хабаровск

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туризм, россия, хабаровск, китай, росконгресс, путешествия