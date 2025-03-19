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В Турции сообщили о принятии мер для работы рынков после падения лиры - 19.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250319/turtsiya-855939696.html
В Турции сообщили о принятии мер для работы рынков после падения лиры
В Турции сообщили о принятии мер для работы рынков после падения лиры - 19.03.2025, ПРАЙМ
В Турции сообщили о принятии мер для работы рынков после падения лиры
Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек на фоне падения рынка и национальной валюты - лиры заявил, что правительство принимает меры для "здорового... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T12:06+0300
2025-03-19T12:06+0300
экономика
турция
стамбул
мехмет шимшек
турецкая лира
банки
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АНКАРА, 19 мар – ПРАЙМ. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек на фоне падения рынка и национальной валюты - лиры заявил, что правительство принимает меры для "здорового функционирования рынков". Ранее в среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. "Делается все необходимое для здорового функционирования рынков. Экономическая программа, которую мы реализуем, продолжается с решимостью", - написал Шимшек в соцсети Х. По состоянию на 11.55 мск курс доллара к турецкой лире рос на 6,79%, до 39,175 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 36,6825 лиры. Ранее в ходе торгов курс доллара к лире подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании мэра Стамбула.
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турция, стамбул, мехмет шимшек, турецкая лира, банки
Экономика, ТУРЦИЯ, Стамбул, Мехмет Шимшек, турецкая лира, Банки
12:06 19.03.2025
 
В Турции сообщили о принятии мер для работы рынков после падения лиры

Минфин Турции: правительство приняло необходимые меры на фоне падения лиры

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости
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АНКАРА, 19 мар – ПРАЙМ. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек на фоне падения рынка и национальной валюты - лиры заявил, что правительство принимает меры для "здорового функционирования рынков".
Ранее в среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.
"Делается все необходимое для здорового функционирования рынков. Экономическая программа, которую мы реализуем, продолжается с решимостью", - написал Шимшек в соцсети Х.
По состоянию на 11.55 мск курс доллара к турецкой лире рос на 6,79%, до 39,175 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 36,6825 лиры. Ранее в ходе торгов курс доллара к лире подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании мэра Стамбула.
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Турецкая лира обновляет исторические минимумы, опускаясь более чем на 10%
10:52
 
ЭкономикаТУРЦИЯСтамбулМехмет Шимшектурецкая лираБанки
 
 
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