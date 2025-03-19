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Тысячи человек пришли проститься с духовником Оптиной пустыни

Тысячи человек пришли проститься с духовником Оптиной пустыни - 19.03.2025, ПРАЙМ

Тысячи человек пришли проститься с духовником Оптиной пустыни

ОПТИНА ПУСТЫНЬ (Калужская обл.), 18 мар - РИА Новости. Тысячи человек пришли на отпевание и похороны духовника братии Оптиной пустыни и патриарха Московского и... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:54+0300

2025-03-19T02:54+0300

2025-03-19T02:54+0300

общество

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орловская область

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ОПТИНА ПУСТЫНЬ (Калужская обл.), 18 мар - РИА Новости. Тысячи человек пришли на отпевание и похороны духовника братии Оптиной пустыни и патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина), рассказал РИА Новости наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев). Схиархимандрит скончался в 23.40 15 марта на 94-м году жизни. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник совершил отпевание старца в Казанском храме обители, после чего отца Илия похоронили у часовни в честь Воскресения Христова на территории Оптиной пустыни. Почти все внутреннее пространство монастыря заполнено людьми, пришедшими проститься со старцем. "Тысячи человек пришли сегодня на отпевание и похороны", - сказал епископ Иосиф корреспонденту РИА Новости. Ранее владыка Иосиф рассказал РИА Новости, что за неполных два дня к вечеру понедельника со старцем пришли проститься около 10 тысяч человек. Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1950-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет он возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.

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общество , россия, орловская область