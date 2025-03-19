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Более 30 тысяч заявок поступило на фестиваль "Российская школьная весна"

Более 30 тысяч заявок поступило на фестиваль "Российская школьная весна" - 19.03.2025, ПРАЙМ

Более 30 тысяч заявок поступило на фестиваль "Российская школьная весна"

"Движение первых" получило более 30 тысяч заявок из 89 регионов РФ на участие в III всероссийском фестивале "Российская школьная весна", сообщили в пресс-службе | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:54+0300

2025-03-19T02:54+0300

2025-03-19T02:54+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. "Движение первых" получило более 30 тысяч заявок из 89 регионов РФ на участие в III всероссийском фестивале "Российская школьная весна", сообщили в пресс-службе движения. Первый этап фестиваля завершился в понедельник. Как напомнили в организации, проект проводится совместно с Российским союзом молодежи (РСМ) и правительством Ставропольского края по программе поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна". "Мы получили более 30 тысяч заявок на участие в фестивале "Российская школьная весна". Самыми популярными творческими направлениями среди ребят всех регионов стали танцевальное и вокальное. Фестиваль действительно вызывает большой интерес у школьников. Он отражает стремление ребят творчески развиваться, осваивать новые навыки, обмениваться опытом, развиваться в сфере культуры и искусства. В 2025 году фестиваль пройдет в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества в России. Слоган фестиваля - "Весна Победы". Я убежден, ребята смогут отразить в творчестве свое трепетное и уважительное отношение к Великой Победе", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Движения первых" Артура Орлова. В организации уточнили, что в фестиваль включены девять творческих направлений и специальных номинаций, среди них "Региональная программа", "Вокальное", Танцевальное", "Малая родина Первых", "КВН.Дети" и многие другие. Согласно условиям фестиваля, после отборочного этапа на национальном финале встретятся 1,5 тысячи школьников от 12 до 18 лет из более чем 80 регионов РФ. Оценивать участников будет экспертный совет в составе из 60 членов жюри. Финальный этап мероприятия состоится с 22 по 26 апреля в столице Ставропольского края.

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