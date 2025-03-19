https://1prime.ru/20250319/uitkoff-855948326.html
Уиткофф назвал критически важными для Вашингтона отношения США и России
Уиткофф назвал критически важными для Вашингтона отношения США и России - 19.03.2025, ПРАЙМ
Уиткофф назвал критически важными для Вашингтона отношения США и России
Отношения РФ и США критически важны для Вашингтона, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T16:37+0300
2025-03-19T16:37+0300
2025-03-19T16:37+0300
россия
стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Отношения РФ и США критически важны для Вашингтона, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. "Отношения с РФ критически важны для нас. Они влияют на все остальное: Китай, Иран, Ближний Восток", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу Bloomberg TV. По его словам, на пользу всему миру пошла бы договоренность Москвы и Вашингтона о сокращении ядерных арсеналов. Для самих Штатов это бы означало перераспределение военного бюджета на вещи, "которые важнее, чем войны", сказал Уиткофф.
https://1prime.ru/20250319/putin-855933666.html
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россия, стив уиткофф, сша
РОССИЯ, Стив Уиткофф, США
Уиткофф назвал критически важными для Вашингтона отношения США и России
Уиткофф: отношения США и России критически важны для Вашингтона
ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Отношения РФ и США критически важны для Вашингтона, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Отношения с РФ критически важны для нас. Они влияют на все остальное: Китай, Иран, Ближний Восток", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу Bloomberg TV.
По его словам, на пользу всему миру пошла бы договоренность Москвы и Вашингтона о сокращении ядерных арсеналов. Для самих Штатов это бы означало перераспределение военного бюджета на вещи, "которые важнее, чем войны", сказал Уиткофф.
Путин и Трамп объединились ради блага человечества, заявил Уиткофф