https://1prime.ru/20250319/uitkoff-855948326.html

Уиткофф назвал критически важными для Вашингтона отношения США и России

Уиткофф назвал критически важными для Вашингтона отношения США и России - 19.03.2025, ПРАЙМ

Уиткофф назвал критически важными для Вашингтона отношения США и России

Отношения РФ и США критически важны для Вашингтона, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T16:37+0300

2025-03-19T16:37+0300

2025-03-19T16:37+0300

россия

стив уиткофф

сша

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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Отношения РФ и США критически важны для Вашингтона, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. "Отношения с РФ критически важны для нас. Они влияют на все остальное: Китай, Иран, Ближний Восток", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу Bloomberg TV. По его словам, на пользу всему миру пошла бы договоренность Москвы и Вашингтона о сокращении ядерных арсеналов. Для самих Штатов это бы означало перераспределение военного бюджета на вещи, "которые важнее, чем войны", сказал Уиткофф.

https://1prime.ru/20250319/putin-855933666.html

сша

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россия, стив уиткофф, сша