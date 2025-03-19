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Уиткофф назвал критически важными для Вашингтона отношения США и России - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Уиткофф назвал критически важными для Вашингтона отношения США и России
Уиткофф назвал критически важными для Вашингтона отношения США и России - 19.03.2025, ПРАЙМ
Уиткофф назвал критически важными для Вашингтона отношения США и России
Отношения РФ и США критически важны для Вашингтона, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T16:37+0300
2025-03-19T16:37+0300
россия
стив уиткофф
сша
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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Отношения РФ и США критически важны для Вашингтона, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. "Отношения с РФ критически важны для нас. Они влияют на все остальное: Китай, Иран, Ближний Восток", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу Bloomberg TV. По его словам, на пользу всему миру пошла бы договоренность Москвы и Вашингтона о сокращении ядерных арсеналов. Для самих Штатов это бы означало перераспределение военного бюджета на вещи, "которые важнее, чем войны", сказал Уиткофф.
https://1prime.ru/20250319/putin-855933666.html
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россия, стив уиткофф, сша
РОССИЯ, Стив Уиткофф, США
16:37 19.03.2025
 
Уиткофф назвал критически важными для Вашингтона отношения США и России

Уиткофф: отношения США и России критически важны для Вашингтона

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 19 мар - ПРАЙМ. Отношения РФ и США критически важны для Вашингтона, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Отношения с РФ критически важны для нас. Они влияют на все остальное: Китай, Иран, Ближний Восток", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу Bloomberg TV.
По его словам, на пользу всему миру пошла бы договоренность Москвы и Вашингтона о сокращении ядерных арсеналов. Для самих Штатов это бы означало перераспределение военного бюджета на вещи, "которые важнее, чем войны", сказал Уиткофф.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
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РОССИЯСтив УиткоффСША
 
 
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