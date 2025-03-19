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Военный аналитик рассказал, в каком меню находится Украина

Военный аналитик рассказал, в каком меню находится Украина - 19.03.2025, ПРАЙМ

Военный аналитик рассказал, в каком меню находится Украина

Украина в рамках диалога России и США о мирном урегулировании находится "в меню, а не за столом" переговоров, считает британский военный аналитик Майкл Кларк. | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T00:24+0300

2025-03-19T00:24+0300

2025-03-19T00:24+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Украина в рамках диалога России и США о мирном урегулировании находится "в меню, а не за столом" переговоров, считает британский военный аналитик Майкл Кларк. "В дипломатических кругах есть старая поговорка: "Если ты не за столом, то в меню. И поверьте мне, Украина в меню", - заявил Кларк телеканалу Sky News. По словам Кларка, факт того, что Владимир Зеленский не был вовлечен в сегодняшний диалог российского и американского лидеров, "говорит о многом" в контексте важности роли Киева в урегулировании конфликта. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

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