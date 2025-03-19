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Украина поддержит предложение прекратить удары по энергоинфраструктуре - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Украина поддержит предложение прекратить удары по энергоинфраструктуре
Украина поддержит предложение прекратить удары по энергоинфраструктуре - 19.03.2025, ПРАЙМ
Украина поддержит предложение прекратить удары по энергоинфраструктуре
Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре, заявил Владимир Зеленский. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T00:57+0300
2025-03-19T00:57+0300
энергетика
газ
украина
москва
сша
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре, заявил Владимир Зеленский. "Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Мы всегда поддерживали позицию не наносить удары каким бы то ни было оружием по энергетике. Но если Россия продолжит бить по нашей энергетике – мы будем отвечать", - сказал Зеленский журналистам, его слова приводит украинское издание "Зеркало недели". Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации.
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газ, украина, москва, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
Энергетика, Газ, УКРАИНА, МОСКВА, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
00:57 19.03.2025
 
Украина поддержит предложение прекратить удары по энергоинфраструктуре

Зеленский: Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре, заявил Владимир Зеленский.
"Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Мы всегда поддерживали позицию не наносить удары каким бы то ни было оружием по энергетике. Но если Россия продолжит бить по нашей энергетике – мы будем отвечать", - сказал Зеленский журналистам, его слова приводит украинское издание "Зеркало недели".
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации.
 
ЭнергетикаГазУКРАИНАМОСКВАСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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