https://1prime.ru/20250319/ukraina-855895098.html

Украина поддержит предложение прекратить удары по энергоинфраструктуре

Украина поддержит предложение прекратить удары по энергоинфраструктуре - 19.03.2025, ПРАЙМ

Украина поддержит предложение прекратить удары по энергоинфраструктуре

Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре, заявил Владимир Зеленский. | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T00:57+0300

2025-03-19T00:57+0300

2025-03-19T00:57+0300

энергетика

газ

украина

москва

сша

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре, заявил Владимир Зеленский. "Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Мы всегда поддерживали позицию не наносить удары каким бы то ни было оружием по энергетике. Но если Россия продолжит бить по нашей энергетике – мы будем отвечать", - сказал Зеленский журналистам, его слова приводит украинское издание "Зеркало недели". Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации.

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газ, украина, москва, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп