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Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании итогов заседания ФРС США - 19.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250319/uoll-strit-855941705.html
Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании итогов заседания ФРС США
Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании итогов заседания ФРС США - 19.03.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании итогов заседания ФРС США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду в ожидании оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T13:23+0300
2025-03-19T13:23+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду в ожидании оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 13.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,18%, до 42 012 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,38%, до 19 777,5 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,29%, до 5 685,75 пунктов. В среду вечером состоится публикация итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы США. Аналитики полагают, что по его итогам учетная ставка сохранится на уровне 4,25-4,5% годовых. "Рынок действительно ждет того, сможет ли ФРС США сказать что-нибудь, что развеет наши опасения", - цитирует агентство Блумберг директора по макроэкономическим исследованиям Wisdomtree Анику Гупту (Aneeka Gupta). "Мы пытаемся оценить, придерживается ли (глава Федрезерва - ред.) Джером Пауэлл мнения, что экономика США находится на твердой основе", - добавила аналитик.
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сша, торги, рынки, уолл-стрит, индексы уолл-стрит, фрс
Экономика, США, Торги, Рынки, Уолл-стрит, индексы Уолл-стрит, ФРС
13:23 19.03.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании итогов заседания ФРС США

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкФондовые индексы США
Фондовые индексы США - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Джина Мун
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду в ожидании оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 13.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,18%, до 42 012 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,38%, до 19 777,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,29%, до 5 685,75 пунктов.
В среду вечером состоится публикация итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы США. Аналитики полагают, что по его итогам учетная ставка сохранится на уровне 4,25-4,5% годовых.
"Рынок действительно ждет того, сможет ли ФРС США сказать что-нибудь, что развеет наши опасения", - цитирует агентство Блумберг директора по макроэкономическим исследованиям Wisdomtree Анику Гупту (Aneeka Gupta).
"Мы пытаемся оценить, придерживается ли (глава Федрезерва - ред.) Джером Пауэлл мнения, что экономика США находится на твердой основе", - добавила аналитик.
Уолл стрит, Нью-Йорк, США
Фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в ожидании решений ФРС
Вчера, 17:16
 
ЭкономикаСШАТоргиРынкиУолл-стритиндексы Уолл-стритФРС
 
 
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