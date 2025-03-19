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Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании итогов заседания ФРС США
Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании итогов заседания ФРС США - 19.03.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании итогов заседания ФРС США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду в ожидании оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T13:23+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду в ожидании оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 13.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,18%, до 42 012 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,38%, до 19 777,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,29%, до 5 685,75 пунктов. В среду вечером состоится публикация итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы США. Аналитики полагают, что по его итогам учетная ставка сохранится на уровне 4,25-4,5% годовых. "Рынок действительно ждет того, сможет ли ФРС США сказать что-нибудь, что развеет наши опасения", - цитирует агентство Блумберг директора по макроэкономическим исследованиям Wisdomtree Анику Гупту (Aneeka Gupta). "Мы пытаемся оценить, придерживается ли (глава Федрезерва - ред.) Джером Пауэлл мнения, что экономика США находится на твердой основе", - добавила аналитик.
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сша, торги, рынки, уолл-стрит, индексы уолл-стрит, фрс
Экономика, США, Торги, Рынки, Уолл-стрит, индексы Уолл-стрит, ФРС
Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании итогов заседания ФРС США
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду в ожидании оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 13.13 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,18%, до 42 012 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,38%, до 19 777,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,29%, до 5 685,75 пунктов.
В среду вечером состоится публикация итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы США. Аналитики полагают, что по его итогам учетная ставка сохранится на уровне 4,25-4,5% годовых.
"Рынок действительно ждет того, сможет ли ФРС США сказать что-нибудь, что развеет наши опасения", - цитирует агентство Блумберг директора по макроэкономическим исследованиям Wisdomtree Анику Гупту (Aneeka Gupta).
"Мы пытаемся оценить, придерживается ли (глава Федрезерва - ред.) Джером Пауэлл мнения, что экономика США находится на твердой основе", - добавила аналитик.
Фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в ожидании решений ФРС