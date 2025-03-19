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Помощник Трампа по нацбезопасности заявил о звонке российскому коллеге

Помощник Трампа по нацбезопасности заявил о звонке российскому коллеге - 19.03.2025, ПРАЙМ

Помощник Трампа по нацбезопасности заявил о звонке российскому коллеге

Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что провел разговор с коллегой из России. | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T17:00+0300

2025-03-19T17:00+0300

2025-03-19T17:00+0300

политика

майкл уолтц

сша

россия

украина

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что провел разговор с коллегой из России. "Поговорил со своим российским коллегой, а также запланировал звонок с неназванным украинским чиновником сегодня утром", - сообщает пресс-пул Белого дома со ссылкой на Уолтца. Уолтц отметил, что он не обсуждал с Москвой вопрос иностранной помощи Украине. "Челночная дипломатия сложна, трудна, но мы циркулируем на разных уровнях, двигая обе стороны в направлении прекращения огня и направляя обе стороны к прекращению конфликта", - сказал Уолтц.

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сша

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майкл уолтц, сша, россия, украина