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Помощник Трампа по нацбезопасности заявил о звонке российскому коллеге - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Помощник Трампа по нацбезопасности заявил о звонке российскому коллеге
Помощник Трампа по нацбезопасности заявил о звонке российскому коллеге - 19.03.2025, ПРАЙМ
Помощник Трампа по нацбезопасности заявил о звонке российскому коллеге
Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что провел разговор с коллегой из России. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T17:00+0300
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политика
майкл уолтц
сша
россия
украина
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что провел разговор с коллегой из России. "Поговорил со своим российским коллегой, а также запланировал звонок с неназванным украинским чиновником сегодня утром", - сообщает пресс-пул Белого дома со ссылкой на Уолтца. Уолтц отметил, что он не обсуждал с Москвой вопрос иностранной помощи Украине. "Челночная дипломатия сложна, трудна, но мы циркулируем на разных уровнях, двигая обе стороны в направлении прекращения огня и направляя обе стороны к прекращению конфликта", - сказал Уолтц.
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майкл уолтц, сша, россия, украина
Политика, Майкл Уолтц, США, РОССИЯ, УКРАИНА
17:00 19.03.2025
 
Помощник Трампа по нацбезопасности заявил о звонке российскому коллеге

Советник Белого дома по нацбезопасности сообщил, что провел разговор с коллегой из России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что провел разговор с коллегой из России.
"Поговорил со своим российским коллегой, а также запланировал звонок с неназванным украинским чиновником сегодня утром", - сообщает пресс-пул Белого дома со ссылкой на Уолтца.
Уолтц отметил, что он не обсуждал с Москвой вопрос иностранной помощи Украине.
"Челночная дипломатия сложна, трудна, но мы циркулируем на разных уровнях, двигая обе стороны в направлении прекращения огня и направляя обе стороны к прекращению конфликта", - сказал Уолтц.
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ПолитикаМайкл УолтцСШАРОССИЯУКРАИНА
 
 
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