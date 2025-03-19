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Потребительская уверенность россиян в I квартале снизилась на 2 п.п. - 19.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Потребительская уверенность россиян в I квартале снизилась на 2 п.п.
Потребительская уверенность россиян в I квартале снизилась на 2 п.п. - 19.03.2025, ПРАЙМ
Потребительская уверенность россиян в I квартале снизилась на 2 п.п.
Индекс потребительской уверенности россиян в первом квартале 2025 года снизился по сравнению с четвертым кварталом прошлого года на 2 процентных пункта и... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T19:27+0300
2025-03-19T19:27+0300
экономика
россия
потребительский рынок
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Индекс потребительской уверенности россиян в первом квартале 2025 года снизился по сравнению с четвертым кварталом прошлого года на 2 процентных пункта и составил минус 11%, сообщил Росстат. "Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в первом квартале 2025 года по сравнению с четвертым кварталом 2024 года снизился на 2 процентных пункта (далее – п.п.) и составил (-11%)", - говорится в сообщении. Если посмотреть на потребительскую уверенность различных возрастных групп, то в категории 16-29 лет индекс снизился по сравнению с прошлым кварталом сильнее всего и составил минус 6% (против минус 1%), в возрастной категории 30-49 лет снизился на 2 п.п. - до минус 9%, а среди россиян старше 50 лет - на 1 п.п., до минус 14%. Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в первом квартале также снизился - на 1 п.п. и составил -4%. "Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12-ти месяцев, в первом квартале 2025 года по сравнению с четвертым кварталом 2024 года уменьшилась на 2 п.п. и составила 24%. Доля нейтральных оценок увеличилась на 2 п.п. и составила 47%. Доля негативных оценок – не изменилась", - пишет Росстат. Регулярные опросы потребительского поведения населения России проводятся Росстатом ежеквартально с 1998 года. В настоящее время в опросах принимают участие 5,1 тысячи человек в возрасте от 16 лет.
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россия, потребительский рынок
Экономика, РОССИЯ, потребительский рынок
19:27 19.03.2025
 
Потребительская уверенность россиян в I квартале снизилась на 2 п.п.

Росстат: потребительская уверенность россиян в I квартале снизилась на 2 п.п.

© Фото : X5 Retail GroupТорговый зал супермаркета
Торговый зал супермаркета - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© Фото : X5 Retail Group
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Индекс потребительской уверенности россиян в первом квартале 2025 года снизился по сравнению с четвертым кварталом прошлого года на 2 процентных пункта и составил минус 11%, сообщил Росстат.
"Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в первом квартале 2025 года по сравнению с четвертым кварталом 2024 года снизился на 2 процентных пункта (далее – п.п.) и составил (-11%)", - говорится в сообщении.
Если посмотреть на потребительскую уверенность различных возрастных групп, то в категории 16-29 лет индекс снизился по сравнению с прошлым кварталом сильнее всего и составил минус 6% (против минус 1%), в возрастной категории 30-49 лет снизился на 2 п.п. - до минус 9%, а среди россиян старше 50 лет - на 1 п.п., до минус 14%.
Здание Центросоюза (ныне - здание Федеральной службы государственной статистики) на ул. Мясницкая в Москве.
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19:25
Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в первом квартале также снизился - на 1 п.п. и составил -4%.
"Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12-ти месяцев, в первом квартале 2025 года по сравнению с четвертым кварталом 2024 года уменьшилась на 2 п.п. и составила 24%. Доля нейтральных оценок увеличилась на 2 п.п. и составила 47%. Доля негативных оценок – не изменилась", - пишет Росстат.
Регулярные опросы потребительского поведения населения России проводятся Росстатом ежеквартально с 1998 года. В настоящее время в опросах принимают участие 5,1 тысячи человек в возрасте от 16 лет.
 
ЭкономикаРОССИЯпотребительский рынок
 
 
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