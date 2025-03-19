https://1prime.ru/20250319/uverennost-855952652.html

Потребительская уверенность россиян в I квартале снизилась на 2 п.п.

Потребительская уверенность россиян в I квартале снизилась на 2 п.п. - 19.03.2025, ПРАЙМ

Потребительская уверенность россиян в I квартале снизилась на 2 п.п.

Индекс потребительской уверенности россиян в первом квартале 2025 года снизился по сравнению с четвертым кварталом прошлого года на 2 процентных пункта и... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T19:27+0300

2025-03-19T19:27+0300

2025-03-19T19:27+0300

экономика

россия

потребительский рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/10/852205627_0:369:2049:1521_1920x0_80_0_0_253cc0c90e61da84ba02492118563602.jpg

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Индекс потребительской уверенности россиян в первом квартале 2025 года снизился по сравнению с четвертым кварталом прошлого года на 2 процентных пункта и составил минус 11%, сообщил Росстат. "Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в первом квартале 2025 года по сравнению с четвертым кварталом 2024 года снизился на 2 процентных пункта (далее – п.п.) и составил (-11%)", - говорится в сообщении. Если посмотреть на потребительскую уверенность различных возрастных групп, то в категории 16-29 лет индекс снизился по сравнению с прошлым кварталом сильнее всего и составил минус 6% (против минус 1%), в возрастной категории 30-49 лет снизился на 2 п.п. - до минус 9%, а среди россиян старше 50 лет - на 1 п.п., до минус 14%. Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в первом квартале также снизился - на 1 п.п. и составил -4%. "Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12-ти месяцев, в первом квартале 2025 года по сравнению с четвертым кварталом 2024 года уменьшилась на 2 п.п. и составила 24%. Доля нейтральных оценок увеличилась на 2 п.п. и составила 47%. Доля негативных оценок – не изменилась", - пишет Росстат. Регулярные опросы потребительского поведения населения России проводятся Росстатом ежеквартально с 1998 года. В настоящее время в опросах принимают участие 5,1 тысячи человек в возрасте от 16 лет.

https://1prime.ru/20250319/inflyatsiya-855952505.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, потребительский рынок