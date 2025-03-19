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СМИ: Великобритания и ЕС обсуждают ускорение поставок оружия Киеву
СМИ: Великобритания и ЕС обсуждают ускорение поставок оружия Киеву - 19.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: Великобритания и ЕС обсуждают ускорение поставок оружия Киеву
Великобритания и ЕС обсуждают ускорение поставок оружия Киеву до наступления возможного прекращения огня, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу... | 19.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Великобритания и ЕС обсуждают ускорение поставок оружия Киеву до наступления возможного прекращения огня, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу британского МИД Дэвида Лэмми.
"Великобритания и ЕС ведут переговоры об ускорении поставок оружия на Украину в преддверии возможного полного прекращения огня", - говорится в публикации со ссылкой на Лэмми, который дал агентству интервью.
По словам главы британского МИД, Великобритания и ЕС стремятся "поставить Украину в максимально сильную военную и экономическую позицию" перед потенциальным прекращением огня. Лэмми добавил, что инициатива также обсуждалась в ходе встречи глав МИД стран G7 в Канаде на прошлой неделе.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, МИД, ЕС, НАТО
СМИ: Великобритания и ЕС обсуждают ускорение поставок оружия Киеву
Блумберг: Великобритания и ЕС обсуждают ускорение поставок оружия Киеву
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Великобритания и ЕС обсуждают ускорение поставок оружия Киеву до наступления возможного прекращения огня, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу британского МИД Дэвида Лэмми.
"Великобритания и ЕС ведут переговоры об ускорении поставок оружия на Украину в преддверии возможного полного прекращения огня", - говорится в публикации со ссылкой на Лэмми, который дал агентству интервью.
По словам главы британского МИД, Великобритания и ЕС стремятся "поставить Украину в максимально сильную военную и экономическую позицию" перед потенциальным прекращением огня. Лэмми добавил, что инициатива также обсуждалась в ходе встречи глав МИД стран G7 в Канаде на прошлой неделе.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.