https://1prime.ru/20250319/velikobritanija-855896042.html

СМИ: Великобритания и ЕС обсуждают ускорение поставок оружия Киеву

СМИ: Великобритания и ЕС обсуждают ускорение поставок оружия Киеву - 19.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: Великобритания и ЕС обсуждают ускорение поставок оружия Киеву

Великобритания и ЕС обсуждают ускорение поставок оружия Киеву до наступления возможного прекращения огня, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:09+0300

2025-03-19T02:09+0300

2025-03-19T02:09+0300

экономика

мировая экономика

украина

великобритания

москва

владимир путин

дональд трамп

сергей лавров

мид

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855896042.jpg?1742339396

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Великобритания и ЕС обсуждают ускорение поставок оружия Киеву до наступления возможного прекращения огня, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу британского МИД Дэвида Лэмми. "Великобритания и ЕС ведут переговоры об ускорении поставок оружия на Украину в преддверии возможного полного прекращения огня", - говорится в публикации со ссылкой на Лэмми, который дал агентству интервью. По словам главы британского МИД, Великобритания и ЕС стремятся "поставить Украину в максимально сильную военную и экономическую позицию" перед потенциальным прекращением огня. Лэмми добавил, что инициатива также обсуждалась в ходе встречи глав МИД стран G7 в Канаде на прошлой неделе. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

украина

великобритания

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, великобритания, москва, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, мид, ес, нато