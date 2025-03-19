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Вода ушла из подтопленных домов в Челябинской области - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Вода ушла из подтопленных домов в Челябинской области
Вода ушла из подтопленных домов в Челябинской области - 19.03.2025, ПРАЙМ
Вода ушла из подтопленных домов в Челябинской области
Вода полностью ушла из подтопленных частых домов и приусадебных участков в городе Аша Челябинской области, где поднялся уровень воды в реке Сим, сообщила во... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T02:54+0300
2025-03-19T02:54+0300
общество
челябинск
челябинская область
мчс
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 мар – ПРАЙМ. Вода полностью ушла из подтопленных частых домов и приусадебных участков в городе Аша Челябинской области, где поднялся уровень воды в реке Сим, сообщила во вторник пресс-служба министерства общественной безопасности региона. Ранее глава региона Алексей Текслер сообщал, что в Аше сейчас самая сложная ситуация: ледоход на реке Сим начался на две недели раньше обычного, образовался затор, плюс ночью выпали осадки, из-за этого произошло подтопление домов на низменных участках улиц, которые ближе всего находятся к реке. "Уровень воды в районе подтопления города Аша существенно снизился, вода полностью покинула жилые дома и приусадебные участки. Пострадавшие территории находятся под строгим контролем соответствующих служб", - говорится в сообщении. Министерство отмечает, что по поручению губернатора в город Аша выехал министр общественной безопасности Александр Гриб для координации работы по ликвидации последствий подтопления. Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в Аше был подтоплен 31 приусадебный участок по улицам Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная, позже сообщили о том, что остаются подтопленными 16 домохозяйств и об эвакуации 70 человек. Также из-за поднятия уровня воды в реке Сим произошло подтопление участков дорог в городе, временно перекрыт выезд на автодорогу Аша – Кропачево – Шарлаш на участке из Аши в Миньяр. На месте работают сотрудники МЧС, ГАИ, дорожные службы.
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общество , челябинск, челябинская область, мчс
Общество , Челябинск, Челябинская область, МЧС
02:54 19.03.2025
 
Вода ушла из подтопленных домов в Челябинской области

В Челябинской области вода ушла из подтопленных домов и приусадебных участков

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 мар – ПРАЙМ. Вода полностью ушла из подтопленных частых домов и приусадебных участков в городе Аша Челябинской области, где поднялся уровень воды в реке Сим, сообщила во вторник пресс-служба министерства общественной безопасности региона.
Ранее глава региона Алексей Текслер сообщал, что в Аше сейчас самая сложная ситуация: ледоход на реке Сим начался на две недели раньше обычного, образовался затор, плюс ночью выпали осадки, из-за этого произошло подтопление домов на низменных участках улиц, которые ближе всего находятся к реке.
"Уровень воды в районе подтопления города Аша существенно снизился, вода полностью покинула жилые дома и приусадебные участки. Пострадавшие территории находятся под строгим контролем соответствующих служб", - говорится в сообщении.
Министерство отмечает, что по поручению губернатора в город Аша выехал министр общественной безопасности Александр Гриб для координации работы по ликвидации последствий подтопления.
Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в Аше был подтоплен 31 приусадебный участок по улицам Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная, позже сообщили о том, что остаются подтопленными 16 домохозяйств и об эвакуации 70 человек. Также из-за поднятия уровня воды в реке Сим произошло подтопление участков дорог в городе, временно перекрыт выезд на автодорогу Аша – Кропачево – Шарлаш на участке из Аши в Миньяр. На месте работают сотрудники МЧС, ГАИ, дорожные службы.
 
ОбществоЧелябинскЧелябинская областьМЧС
 
 
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