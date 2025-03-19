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Уиткофф оценил вероятность встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Уиткофф оценил вероятность встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии
Уиткофф оценил вероятность встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии - 19.03.2025, ПРАЙМ
Уиткофф оценил вероятность встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии "вероятно, произойдет", заявил спецпосланник американского... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T16:38+0300
2025-03-19T16:38+0300
политика
сша
стив уиткофф
дональд трамп
россия
владимир путин
саудовская аравия
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии "вероятно, произойдет", заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. "Я не могу говорить за них, но я уверен, что это, вероятно произойдет", - сказал Уиткофф агентству Bloomberg. Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. Он отметил, что официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент России Владимир Путин.
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сша, стив уиткофф, дональд трамп, россия, владимир путин, саудовская аравия
Политика, США, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, РОССИЯ, Владимир Путин, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
16:38 19.03.2025
 
Уиткофф оценил вероятность встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии

Уиткофф: лидеры России и США, вероятно, встретятся в Саудовской Аравии

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии "вероятно, произойдет", заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
"Я не могу говорить за них, но я уверен, что это, вероятно произойдет", - сказал Уиткофф агентству Bloomberg.
Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. Он отметил, что официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент России Владимир Путин.
 
ПолитикаСШАСтив УиткоффДональд ТрампРОССИЯВладимир ПутинСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
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