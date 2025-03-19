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ВТБ запустил подтверждение операций по селфи для защиты от мошенников

ВТБ запустил подтверждение операций по селфи для защиты от мошенников - 19.03.2025, ПРАЙМ

ВТБ запустил подтверждение операций по селфи для защиты от мошенников

ВТБ запустил новый инструмент для защиты от мошенников: биометрическое подтверждение операций по селфи в мобильном приложении "ВТБ Онлайн", сообщается в... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T11:15+0300

2025-03-19T11:15+0300

2025-03-19T11:15+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. ВТБ запустил новый инструмент для защиты от мошенников: биометрическое подтверждение операций по селфи в мобильном приложении "ВТБ Онлайн", сообщается в пресс-релизе кредитной организации. "ВТБ запустил новый инструмент для защиты от мошенников: биометрическое подтверждение операций в мобильном приложении "ВТБ Онлайн". Теперь пользователи Android могут подтверждать переводы, платежи и другие операции с помощью распознавания лица по фото. Вскоре можно будет сделать эту функцию обязательной для ряда операций, что позволит исключить несанкционированные действия в личном кабинете", - говорится в сообщении. Уточняется, что к новой функции с конца февраля уже получили доступ более 1,9 миллиона клиентов. Функционалом могут пользоваться все пользователи "ВТБ Онлайн" на Android, кто сдал биометрию в Единую биометрическую систему в отделениях банков или через приложение "Госуслуги биометрия". По биометрии клиенты уже могут подтверждать следующие операции: переводы и платежи, выпуск пластиковых карт и стикеров, изменение номера телефона и другие. "Биометрическое подтверждение операций уже зарекомендовало себя как надежный и удобный инструмент: никакой дипфейк или фотография клиента не позволят мошенникам обмануть систему. Сейчас биометрия работает в мобильном приложении на Android. В апреле мы планируем запустить этот функционал и в веб-версии "ВТБ Онлайн", а также расширить его на все операции, где требуется дополнительная проверка личности клиента", - отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

втб, финансы, банки, биометрия, мошенничество, россия