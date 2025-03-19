https://1prime.ru/20250319/vtb-855938303.html
ВТБ запустил подтверждение операций по селфи для защиты от мошенников
ВТБ запустил подтверждение операций по селфи для защиты от мошенников - 19.03.2025, ПРАЙМ
ВТБ запустил подтверждение операций по селфи для защиты от мошенников
ВТБ запустил новый инструмент для защиты от мошенников: биометрическое подтверждение операций по селфи в мобильном приложении "ВТБ Онлайн", сообщается в... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T11:15+0300
2025-03-19T11:15+0300
2025-03-19T11:15+0300
мошенничество
втб
финансы
банки
биометрия
мошенничество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049505_39:0:3375:1876_1920x0_80_0_0_bf81cb96617dcc923dad5533ab29340d.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. ВТБ запустил новый инструмент для защиты от мошенников: биометрическое подтверждение операций по селфи в мобильном приложении "ВТБ Онлайн", сообщается в пресс-релизе кредитной организации. "ВТБ запустил новый инструмент для защиты от мошенников: биометрическое подтверждение операций в мобильном приложении "ВТБ Онлайн". Теперь пользователи Android могут подтверждать переводы, платежи и другие операции с помощью распознавания лица по фото. Вскоре можно будет сделать эту функцию обязательной для ряда операций, что позволит исключить несанкционированные действия в личном кабинете", - говорится в сообщении. Уточняется, что к новой функции с конца февраля уже получили доступ более 1,9 миллиона клиентов. Функционалом могут пользоваться все пользователи "ВТБ Онлайн" на Android, кто сдал биометрию в Единую биометрическую систему в отделениях банков или через приложение "Госуслуги биометрия". По биометрии клиенты уже могут подтверждать следующие операции: переводы и платежи, выпуск пластиковых карт и стикеров, изменение номера телефона и другие. "Биометрическое подтверждение операций уже зарекомендовало себя как надежный и удобный инструмент: никакой дипфейк или фотография клиента не позволят мошенникам обмануть систему. Сейчас биометрия работает в мобильном приложении на Android. В апреле мы планируем запустить этот функционал и в веб-версии "ВТБ Онлайн", а также расширить его на все операции, где требуется дополнительная проверка личности клиента", - отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
https://1prime.ru/20250318/volodin-855886575.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049505_457:0:2958:1876_1920x0_80_0_0_1aff3b79ff393596ce1b7d59f3334756.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, финансы, банки, биометрия, мошенничество, россия
Мошенничество, ВТБ, Финансы, Банки, биометрия, мошенничество, РОССИЯ
ВТБ запустил подтверждение операций по селфи для защиты от мошенников
ВТБ: в мобильном приложении стала доступна функция подтверждения операций по селфи
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. ВТБ запустил новый инструмент для защиты от мошенников: биометрическое подтверждение операций по селфи в мобильном приложении "ВТБ Онлайн", сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
"ВТБ запустил новый инструмент для защиты от мошенников: биометрическое подтверждение операций в мобильном приложении "ВТБ Онлайн". Теперь пользователи Android могут подтверждать переводы, платежи и другие операции с помощью распознавания лица по фото. Вскоре можно будет сделать эту функцию обязательной для ряда операций, что позволит исключить несанкционированные действия в личном кабинете", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к новой функции с конца февраля уже получили доступ более 1,9 миллиона клиентов. Функционалом могут пользоваться все пользователи "ВТБ Онлайн" на Android, кто сдал биометрию в Единую биометрическую систему в отделениях банков или через приложение "Госуслуги биометрия". По биометрии клиенты уже могут подтверждать следующие операции: переводы и платежи, выпуск пластиковых карт и стикеров, изменение номера телефона и другие.
"Биометрическое подтверждение операций уже зарекомендовало себя как надежный и удобный инструмент: никакой дипфейк или фотография клиента не позволят мошенникам обмануть систему. Сейчас биометрия работает в мобильном приложении на Android. В апреле мы планируем запустить этот функционал и в веб-версии "ВТБ Онлайн", а также расширить его на все операции, где требуется дополнительная проверка личности клиента", - отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
Володин призвал пересмотреть УК для борьбы с телефонным мошенничеством