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Wildberries может выйти на новые рынки в 2025 году

Wildberries может выйти на новые рынки в 2025 году - 19.03.2025, ПРАЙМ

Wildberries может выйти на новые рынки в 2025 году

Wildberries рассматривает возможность выхода на новые рынки в 2025 году, а также намерен укреплять позиции там, где уже присутствует, рассказала РИА Новости... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

2025-03-19T02:53+0300

бизнес

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казахстан

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Wildberries рассматривает возможность выхода на новые рынки в 2025 году, а также намерен укреплять позиции там, где уже присутствует, рассказала РИА Новости основательница компании Татьяна Ким на площадке съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). "Развиваться, расти. Мы сейчас хотим укрепиться в тех странах, в которых мы уже работаем, и, возможно, новые тоже (открыть - ред.)", - сказала Ким в ответ на вопрос о целях компании на 2025 год. При этом она не уточнила, в какие страны компания намерена выходить. Сейчас Wildberries доставляет товары в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Узбекистане. Основательница Wildberries также отметила, что компания учитывает изменения, которые происходят или могут произойти в политике. "По поводу возвращения брендов… Вернутся бренды - хорошо, не вернутся… у нас нет такого, что мы ожидаем или не ожидаем", - сказала Ким. Она добавила, что компания закрыла 2024 год хорошо, "выше ожиданий". В конце октября Ким заявляла, что ожидает роста оборота маркетплейса на 60% по итогам 2024 года. Оборот Wildberries по итогам 2023 года превысил 2,5 триллиона рублей. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

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