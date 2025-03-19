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Курс рубля к юаню заметно снизился по итогам торгов среды
Курс рубля к юаню заметно снизился по итогам торгов среды - 19.03.2025, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню заметно снизился по итогам торгов среды
Рубль заметно снизился к юаню на Московской бирже по итогам торгов среды, следует из данных площадки. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T19:41+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль заметно снизился к юаню на Московской бирже по итогам торгов среды, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 28 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,5 рубля. Майский фьючерс нефти марки Brent на 19.04 мск дорожал на 0,58%, до 70,97 доллара за баррель. ПЕРЕУКРЕПИВШИЙСЯ РУБЛЬ Юань вырос на 2,47%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 11,3-11,61 рубля. "По официальным данным ЦБ, российская валюта ослабилась также к доллару и евро. Коррекции на валютном рынке способствовали нереализовавшиеся ожидания ускоренной деэскалации после того, как разговор президентов РФ и США не принес инвесторам особо значимых драйверов. Некоторое давление на рубль могли оказать и продолжившиеся вербальные интервенции относительно "переукрепившегося рубля", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Рубль в середине недели начал резко терять позиции. Юань на Мосбирже взмахнул выше 11,5 рубля, доллар на межбанке превысил 84 рубля. Вероятно, по итогам состоявшегося вчера разговора президентов РФ и США инвесторы услышали меньше конкретики и позитива, чем надеялись, и риск-премия снова пошла вширь. Да и техническая перепроданность валют была очевидной", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". По его словам, если вынести за скобки эффект геополитики, в целом конъюнктура для рубля становится хуже, прежде всего из-за сокращения экспорта из-за санкций, снижения цен на нефть с конца февраля – с одной стороны, и постепенного восстановления импортных потоков после сезонной паузы – с другой. За рубль продолжает играть жесткая денежно-кредитная политика Банка России, в пятницу ожидается сохранение ключевой ставки на уровне 21%, отметил эксперт. "Возвратное движение после ралли минувшего торгового дня было логичным: рынки и банки не получили на руки никаких данных, на основании которых можно было бы строить дальнейшие стратегии. И пока нет новостей, курсы откатываются к своим более логичным значениям", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". ПРОГНОЗЫ В целом в текущих условиях курс может задержаться выше 11,3 рубля за юань, но риски повторного пробития этого уровня высоки, в том числе по мере приближения к пику налогового периода, считает Григорьев. "Краткосрочный прогноз по паре юань-рубль – 11,2-11,7 рубля, по доллару - 80-85 рублей ", - рассказал Шепелев. В четверг курс юаня будет находиться в диапазоне 11,3-11,8 рубля, доллара - 82-84 рубля, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
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юань, рубль, курсы валют
Экономика, юань, рубль, курсы валют
Курс рубля к юаню заметно снизился по итогам торгов среды
Курс рубля к юаню на Мосбирже заметно снизился по итогам торгов среды
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль заметно снизился к юаню на Московской бирже по итогам торгов среды, следует из данных площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 28 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,5 рубля.
Майский фьючерс нефти марки Brent на 19.04 мск дорожал на 0,58%, до 70,97 доллара за баррель.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 20 марта
Юань вырос на 2,47%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 11,3-11,61 рубля.
"По официальным данным ЦБ, российская валюта ослабилась также к доллару и евро. Коррекции на валютном рынке способствовали нереализовавшиеся ожидания ускоренной деэскалации после того, как разговор президентов РФ и США не принес инвесторам особо значимых драйверов. Некоторое давление на рубль могли оказать и продолжившиеся вербальные интервенции относительно "переукрепившегося рубля", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Рубль в середине недели начал резко терять позиции. Юань на Мосбирже взмахнул выше 11,5 рубля, доллар на межбанке превысил 84 рубля. Вероятно, по итогам состоявшегося вчера разговора президентов РФ и США инвесторы услышали меньше конкретики и позитива, чем надеялись, и риск-премия снова пошла вширь. Да и техническая перепроданность валют была очевидной", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
По его словам, если вынести за скобки эффект геополитики, в целом конъюнктура для рубля становится хуже, прежде всего из-за сокращения экспорта из-за санкций, снижения цен на нефть с конца февраля – с одной стороны, и постепенного восстановления импортных потоков после сезонной паузы – с другой. За рубль продолжает играть жесткая денежно-кредитная политика Банка России, в пятницу ожидается сохранение ключевой ставки на уровне 21%, отметил эксперт.
"Возвратное движение после ралли минувшего торгового дня было логичным: рынки и банки не получили на руки никаких данных, на основании которых можно было бы строить дальнейшие стратегии. И пока нет новостей, курсы откатываются к своим более логичным значениям", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
В целом в текущих условиях курс может задержаться выше 11,3 рубля за юань, но риски повторного пробития этого уровня высоки, в том числе по мере приближения к пику налогового периода, считает Григорьев.
"Краткосрочный прогноз по паре юань-рубль – 11,2-11,7 рубля, по доллару - 80-85 рублей ", - рассказал Шепелев.
В четверг курс юаня будет находиться в диапазоне 11,3-11,8 рубля, доллара - 82-84 рубля, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.