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Зеленский сменил риторику после разговора Путина и Трампа - 19.03.2025, ПРАЙМ
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Зеленский сменил риторику после разговора Путина и Трампа
Зеленский сменил риторику после разговора Путина и Трампа - 19.03.2025, ПРАЙМ
Зеленский сменил риторику после разговора Путина и Трампа
Владимир Зеленский после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа сменил риторику и заявил, что ему в том числе жалко... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T01:12+0300
2025-03-19T01:12+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа сменил риторику и заявил, что ему в том числе жалко погибающих в ходе конфликта россиян. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации. После этого Зеленский в ходе общения с журналистами заявил, что ему "всех жалко". ""Это наши люди гибнут, а не какие-то обобщенные. Хотя всех жалко, если честно", - сказал он. Видео опубликовано на YouTube-канале "Новости.Live". При этом Зеленский еще в январе объяснял американскому журналисту Лексу Фридману свое нежелание общаться на русском языке тем, что "презирает русских". ВСУ при этом уже несколько лет наносят удары по гражданским объектам на территории России, жертвами которых становятся мирные жители.
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общество , сша, москва, рф, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, всу
Экономика, Общество , США, МОСКВА, РФ, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, ВСУ
01:12 19.03.2025
 
Зеленский сменил риторику после разговора Путина и Трампа

Зеленский после разговора Путина и Трампа заявил, что ему "всех жалко"

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа сменил риторику и заявил, что ему в том числе жалко погибающих в ходе конфликта россиян.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации.
После этого Зеленский в ходе общения с журналистами заявил, что ему "всех жалко".
""Это наши люди гибнут, а не какие-то обобщенные. Хотя всех жалко, если честно", - сказал он. Видео опубликовано на YouTube-канале "Новости.Live".
При этом Зеленский еще в январе объяснял американскому журналисту Лексу Фридману свое нежелание общаться на русском языке тем, что "презирает русских". ВСУ при этом уже несколько лет наносят удары по гражданским объектам на территории России, жертвами которых становятся мирные жители.
 
ЭкономикаОбществоСШАМОСКВАРФВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампВСУ
 
 
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