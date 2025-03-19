https://1prime.ru/20250319/zelenskiy-855943112.html
Зеленский диктует новые условия, несмотря на согласие о прекращении огня
Зеленский диктует новые условия, несмотря на согласие о прекращении огня - 19.03.2025, ПРАЙМ
Зеленский диктует новые условия, несмотря на согласие о прекращении огня
Владимир Зеленский, хотя и выразил согласие с предложением президента США Дональда Трампа о взаимном с Россией прекращении ударов по инфраструктуре, начал... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T14:20+0300
2025-03-19T14:20+0300
2025-03-19T14:22+0300
политика
сша
дональд трамп
украина
владимир зеленский
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, хотя и выразил согласие с предложением президента США Дональда Трампа о взаимном с Россией прекращении ударов по инфраструктуре, начал выдвигать дополнительные условия для реализации этого соглашения.Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером поддержал инициативу о 30-дневном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры. Путин также отдал военным соответствующий приказ. Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина также согласна прекратить удары по энергетическим объектам.Однако Зеленский отметил, что одних лишь заверений Москвы недостаточно. По его словам, необходим контроль за соблюдением договоренности, и ключевую роль в этом должны играть США. Зеленский подчеркнул, что Украина подготовит и передаст партнерам список объектов — гражданских, энергетических и инфраструктурных, — которые должны быть защищены от атак. Он также заявил, что в случае соблюдения Россией условий соглашения Киев не будет наносить удары по российским объектам.Тем не менее, спустя всего несколько часов после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа и принятого российским лидером решения о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, Украина атаковала объект в Краснодарском крае. В ночь на 19 марта три беспилотника ударили по комплексу перевалки нефти, расположенному в станице Кавказская, который используется международной компанией "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) для перегрузки нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему.
https://1prime.ru/20250317/zelenskiy-855862969.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, россия, владимир путин
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ, Владимир Путин
Зеленский диктует новые условия, несмотря на согласие о прекращении огня
Зеленский выдвигает условия для прекращение огня, несмотря на согласие с Трампом
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, хотя и выразил согласие с предложением президента США Дональда Трампа о взаимном с Россией прекращении ударов по инфраструктуре, начал выдвигать дополнительные условия для реализации этого соглашения.
Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером поддержал инициативу о 30-дневном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры. Путин также отдал военным соответствующий приказ. Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина также согласна прекратить удары по энергетическим объектам.
Однако Зеленский отметил, что одних лишь заверений Москвы недостаточно. По его словам, необходим контроль за соблюдением договоренности, и ключевую роль в этом должны играть США. Зеленский подчеркнул, что Украина подготовит и передаст партнерам список объектов — гражданских, энергетических и инфраструктурных, — которые должны быть защищены от атак. Он также заявил, что в случае соблюдения Россией условий соглашения Киев не будет наносить удары по российским объектам.
Тем не менее, спустя всего несколько часов после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа и принятого российским лидером решения о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, Украина атаковала объект в Краснодарском крае. В ночь на 19 марта три беспилотника ударили по комплексу перевалки нефти, расположенному в станице Кавказская, который используется международной компанией "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) для перегрузки нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему.
Депутат Рады обвинил Зеленского в многократном нарушении Конституции