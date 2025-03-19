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Зеленский диктует новые условия, несмотря на согласие о прекращении огня

Зеленский диктует новые условия, несмотря на согласие о прекращении огня - 19.03.2025, ПРАЙМ

Зеленский диктует новые условия, несмотря на согласие о прекращении огня

Владимир Зеленский, хотя и выразил согласие с предложением президента США Дональда Трампа о взаимном с Россией прекращении ударов по инфраструктуре, начал... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T14:20+0300

2025-03-19T14:20+0300

2025-03-19T14:22+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, хотя и выразил согласие с предложением президента США Дональда Трампа о взаимном с Россией прекращении ударов по инфраструктуре, начал выдвигать дополнительные условия для реализации этого соглашения.Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером поддержал инициативу о 30-дневном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры. Путин также отдал военным соответствующий приказ. Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина также согласна прекратить удары по энергетическим объектам.Однако Зеленский отметил, что одних лишь заверений Москвы недостаточно. По его словам, необходим контроль за соблюдением договоренности, и ключевую роль в этом должны играть США. Зеленский подчеркнул, что Украина подготовит и передаст партнерам список объектов — гражданских, энергетических и инфраструктурных, — которые должны быть защищены от атак. Он также заявил, что в случае соблюдения Россией условий соглашения Киев не будет наносить удары по российским объектам.Тем не менее, спустя всего несколько часов после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа и принятого российским лидером решения о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, Украина атаковала объект в Краснодарском крае. В ночь на 19 марта три беспилотника ударили по комплексу перевалки нефти, расположенному в станице Кавказская, который используется международной компанией "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) для перегрузки нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему.

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сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, россия, владимир путин