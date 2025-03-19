https://1prime.ru/20250319/zelenskiy-855945874.html

Зеленский заявил, что не согласен на отказ от территорий и сокращение армии

Зеленский заявил, что не согласен на отказ от территорий и сокращение армии - 19.03.2025, ПРАЙМ

Зеленский заявил, что не согласен на отказ от территорий и сокращение армии

Владимир Зеленский в среду заявил, что Киев никогда не согласится на отказ от территорий, сокращение численности армии и пересмотр планов по вступлению в... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T15:26+0300

2025-03-19T15:26+0300

2025-03-19T15:26+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в среду заявил, что Киев никогда не согласится на отказ от территорий, сокращение численности армии и пересмотр планов по вступлению в Европейский союз.Во время пресс-конференции в Финляндии Зеленскому несколько раз задавали вопрос о "красных линиях", которые Украина не готова пересекать в возможном мирном соглашении с Россией. Зеленский подчеркнул, что Киев не признает российский суверенитет над временно оккупированными территориями и не пойдет на такие уступки.По его словам, ключевая задача Украины — сохранить независимость и суверенитет. Он отметил, что Россия не должна иметь влияние на украинскую государственность и заявил, что не намерен обсуждать с Москвой вопросы, касающиеся украинской армии, поскольку это касается исключительно безопасности Украины. Кроме того, он подчеркнул, что экономические гарантии также не могут быть предметом переговоров, так как главной гарантией экономической безопасности для Киева является Европейский союз. Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа тема международного признания Крыма и новых российских регионов в контексте урегулирования конфликта на Украине не поднималась.Крым стал частью России в марте 2014 года после референдума, проведенного на фоне госпереворота в Украине. Согласно итогам голосования, 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей в Севастополе поддержали воссоединение с Россией. Референдумы о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к России прошли 23–27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней, за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших в ДНР, 98,42% — в ЛНР, 87,05% — в Херсонской области и 93,11% — в Запорожской. 30 сентября 2022 года президент Путин выступил в Кремле с официальным заявлением, после чего были подписаны договоры о принятии новых регионов в состав страны.

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украина, владимир зеленский, рф, крым, владимир путин, дмитрий песков, ес