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Правительство продлило отмену повышенных пеней за просрочку за ЖКУ

Правительство продлило отмену повышенных пеней за просрочку за ЖКУ - 19.03.2025, ПРАЙМ

Правительство продлило отмену повышенных пеней за просрочку за ЖКУ

Правительство РФ продлило решение об отмене начисления повышенных пеней за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги, ставка в 9,5% будет действовать до | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T10:15+0300

2025-03-19T10:15+0300

2025-03-19T10:15+0300

финансы

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жку

оплата жку

пени

пени за жкх

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило решение об отмене начисления повышенных пеней за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги, ставка в 9,5% будет действовать до конца 2026 года, сообщил кабмин. "Правительство продлило до конца 2026 года особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России. Постановление об этом подписано", - сообщили в кабмине. В 2025 и 2026 годах при расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка ЦБ РФ в 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года. Аналогичный порядок был в 2022, 2023 и 2024 годах. "По Жилищному кодексу величина пени за неполное и несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги определяется с учетом ключевой ставки Центробанка на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. При нынешней ключевой ставке максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ, поэтому для расчета будет использоваться значение ставки, действовавшее до повышения", - пояснили в кабмине.

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финансы, россия, жку, оплата жку, пени, пени за жкх