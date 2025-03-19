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Правительство продлило отмену повышенных пеней за просрочку за ЖКУ
Правительство продлило отмену повышенных пеней за просрочку за ЖКУ - 19.03.2025, ПРАЙМ
Правительство продлило отмену повышенных пеней за просрочку за ЖКУ
Правительство РФ продлило решение об отмене начисления повышенных пеней за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги, ставка в 9,5% будет действовать до | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T10:15+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило решение об отмене начисления повышенных пеней за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги, ставка в 9,5% будет действовать до конца 2026 года, сообщил кабмин. "Правительство продлило до конца 2026 года особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России. Постановление об этом подписано", - сообщили в кабмине. В 2025 и 2026 годах при расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка ЦБ РФ в 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года. Аналогичный порядок был в 2022, 2023 и 2024 годах. "По Жилищному кодексу величина пени за неполное и несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги определяется с учетом ключевой ставки Центробанка на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. При нынешней ключевой ставке максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ, поэтому для расчета будет использоваться значение ставки, действовавшее до повышения", - пояснили в кабмине.
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финансы, россия, жку, оплата жку, пени, пени за жкх
Финансы, РОССИЯ, ЖКУ, оплата ЖКУ, пени, пени за ЖКХ
Правительство продлило отмену повышенных пеней за просрочку за ЖКУ
Правительство продлило пониженную ставку 9,5% при расчете пени за неоплату ЖКУ
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило решение об отмене начисления повышенных пеней за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги, ставка в 9,5% будет действовать до конца 2026 года, сообщил кабмин.
"Правительство продлило до конца 2026 года особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России. Постановление об этом подписано", - сообщили в кабмине.
В 2025 и 2026 годах при расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка ЦБ РФ в 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года. Аналогичный порядок был в 2022, 2023 и 2024 годах.
"По Жилищному кодексу величина пени за неполное и несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги определяется с учетом ключевой ставки Центробанка на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. При нынешней ключевой ставке максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ, поэтому для расчета будет использоваться значение ставки, действовавшее до повышения", - пояснили в кабмине.
Назван способ отличить поддельную квитанцию за ЖКУ от настоящей