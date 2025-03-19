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Пресс-конференция главы Российского зернового союза Аркадия Злочевского

Пресс-конференция главы Российского зернового союза Аркадия Злочевского - 19.03.2025, ПРАЙМ

Пресс-конференция главы Российского зернового союза Аркадия Злочевского

24 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоится пресс-конференция президента Российского зернового союза Аркадия... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T02:54+0300

2025-03-19T02:54+0300

2025-03-19T02:54+0300

сельское хозяйство

экономика

россия

москва

аркадий злочевский

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24 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоится пресс-конференция президента Российского зернового союза Аркадия ЗЛОЧЕВСКОГО, посвященная весенней посевной кампании. Задать вопрос https://pressria.ru/20250324/957719361.html Во многих регионах России начался яровой сев. Какие риски для посевной кампании существуют? Насколько может измениться структура посевных площадей? Каково текущее состояние озимых культур? Каковы показатели экспорта зерна? Ждать ли роста цен на муку и хлебобулочные изделия? Аккредитация на мероприятия: accreditation@ria.ru Вход для представителей СМИ только при наличии предварительной аккредитации при предъявлении паспорта и действительного редакционного удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин. Наш адрес: Москва, Зубовский бульвар, дом 4 Подробная информация на сайте пресс-центра https://pressria.ru/

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, россия, москва, аркадий злочевский