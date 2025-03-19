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$3500 - не предел: тайные покупатели голосуют за золото - 19.03.2025, ПРАЙМ
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$3500 - не предел: тайные покупатели голосуют за золото
$3500 - не предел: тайные покупатели голосуют за золото - 19.03.2025, ПРАЙМ
$3500 - не предел: тайные покупатели голосуют за золото
| 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T05:05+0300
2025-03-19T05:05+0300
мнения аналитиков
финансы
совкомбанк
золото
биржевые цены на золото
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Цена на золото недавно обновила исторический максимум, достигнув отметки в $3000 за унцию. Этот рост вызвал множество вопросов: что движет рынком, кто основные игроки и чего ждать дальше? Центробанки: скрытые покупатели?Многие говорят о том, что Центробанки активно скупают золото, но данные Всемирного совета по золоту (WGC) показывают лишь скромные покупки в десятки тонн. Почему так?Возможно, не все покупки отражаются в официальной статистике. Например, такие страны, как Китай, могут наращивать резервы, не раскрывая этого. Данные о покупках золота Центробанками важны не только как фактические цифры, но и как индикатор общего сентимента. Если крупные игроки продолжают верить в золото, это укрепляет доверие к нему со стороны других участников рынка.Кто еще покупает золото?Центробанки — не единственные крупные игроки. Биржевые фонды (ETF) в феврале увеличили свои запасы золота на 100 тонн, что говорит о растущем интересе со стороны институциональных инвесторов.Не отстает и население. Для многих физических лиц золото остается надежной страховкой от обесценения национальной валюты, особенно в условиях нестабильности и инфляции.Что ждет золото в будущем?Мы ожидаем, что в этом году цена на золото продолжит расти и может достичь диапазона $3300-3500 за унцию. Этому будут способствовать несколько факторов:- Торговые войны и деглобализация: напряженность в международной торговле подталкивает инвесторов к безопасным активам;- Снижение ставки ФРС: более мягкая монетарная политика США делает золото привлекательным для инвестиций.Золото остается ключевым активом в условиях неопределенности. Покупки Центробанков, рост интереса со стороны ETF и населения, а также глобальные экономические тренды — все это поддерживает его цену. Вопрос лишь в том, насколько высоко оно сможет подняться в этом году.Автор - главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев
https://1prime.ru/20250318/zoloto-855870243.html
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Михаил Васильев
https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, финансы, совкомбанк, золото, биржевые цены на золото
Мнения аналитиков, Финансы, Совкомбанк, золото, биржевые цены на золото
05:05 19.03.2025
 
$3500 - не предел: тайные покупатели голосуют за золото

Аналитик Совкомбанка Васильев предрек золото по $3500 за унцию

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Михаил Васильев
Михаил Васильев
главный аналитик "Совкомбанка"
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Цена на золото недавно обновила исторический максимум, достигнув отметки в $3000 за унцию. Этот рост вызвал множество вопросов: что движет рынком, кто основные игроки и чего ждать дальше?

Центробанки: скрытые покупатели?
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Золото дорожает во вторник на фоне снижения доходности гособлигаций США
Вчера, 09:08
Многие говорят о том, что Центробанки активно скупают золото, но данные Всемирного совета по золоту (WGC) показывают лишь скромные покупки в десятки тонн. Почему так?

Возможно, не все покупки отражаются в официальной статистике. Например, такие страны, как Китай, могут наращивать резервы, не раскрывая этого. Данные о покупках золота Центробанками важны не только как фактические цифры, но и как индикатор общего сентимента. Если крупные игроки продолжают верить в золото, это укрепляет доверие к нему со стороны других участников рынка.

Кто еще покупает золото?
Центробанки — не единственные крупные игроки. Биржевые фонды (ETF) в феврале увеличили свои запасы золота на 100 тонн, что говорит о растущем интересе со стороны институциональных инвесторов.
Не отстает и население. Для многих физических лиц золото остается надежной страховкой от обесценения национальной валюты, особенно в условиях нестабильности и инфляции.

Что ждет золото в будущем?
Мы ожидаем, что в этом году цена на золото продолжит расти и может достичь диапазона $3300-3500 за унцию.
Этому будут способствовать несколько факторов:

- Торговые войны и деглобализация: напряженность в международной торговле подталкивает инвесторов к безопасным активам;
- Снижение ставки ФРС: более мягкая монетарная политика США делает золото привлекательным для инвестиций.

Золото остается ключевым активом в условиях неопределенности. Покупки Центробанков, рост интереса со стороны ETF и населения, а также глобальные экономические тренды — все это поддерживает его цену. Вопрос лишь в том, насколько высоко оно сможет подняться в этом году.
Автор - главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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