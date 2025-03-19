$3500 - не предел: тайные покупатели голосуют за золото

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Цена на золото недавно обновила исторический максимум, достигнув отметки в $3000 за унцию. Этот рост вызвал множество вопросов: что движет рынком, кто основные игроки и чего ждать дальше? Центробанки: скрытые покупатели?Многие говорят о том, что Центробанки активно скупают золото, но данные Всемирного совета по золоту (WGC) показывают лишь скромные покупки в десятки тонн. Почему так?Возможно, не все покупки отражаются в официальной статистике. Например, такие страны, как Китай, могут наращивать резервы, не раскрывая этого. Данные о покупках золота Центробанками важны не только как фактические цифры, но и как индикатор общего сентимента. Если крупные игроки продолжают верить в золото, это укрепляет доверие к нему со стороны других участников рынка.Кто еще покупает золото?Центробанки — не единственные крупные игроки. Биржевые фонды (ETF) в феврале увеличили свои запасы золота на 100 тонн, что говорит о растущем интересе со стороны институциональных инвесторов.Не отстает и население. Для многих физических лиц золото остается надежной страховкой от обесценения национальной валюты, особенно в условиях нестабильности и инфляции.Что ждет золото в будущем?Мы ожидаем, что в этом году цена на золото продолжит расти и может достичь диапазона $3300-3500 за унцию. Этому будут способствовать несколько факторов:- Торговые войны и деглобализация: напряженность в международной торговле подталкивает инвесторов к безопасным активам;- Снижение ставки ФРС: более мягкая монетарная политика США делает золото привлекательным для инвестиций.Золото остается ключевым активом в условиях неопределенности. Покупки Центробанков, рост интереса со стороны ETF и населения, а также глобальные экономические тренды — все это поддерживает его цену. Вопрос лишь в том, насколько высоко оно сможет подняться в этом году.Автор - главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Цена на золото недавно обновила исторический максимум, достигнув отметки в $3000 за унцию. Этот рост вызвал множество вопросов: что движет рынком, кто основные игроки и чего ждать дальше?
Центробанки: скрытые покупатели?
Золото дорожает во вторник на фоне снижения доходности гособлигаций США
Вчера, 09:08
Многие говорят о том, что Центробанки активно скупают золото, но данные Всемирного совета по золоту (WGC) показывают лишь скромные покупки в десятки тонн. Почему так?
Возможно, не все покупки отражаются в официальной статистике. Например, такие страны, как Китай, могут наращивать резервы, не раскрывая этого. Данные о покупках золота Центробанками важны не только как фактические цифры, но и как индикатор общего сентимента. Если крупные игроки продолжают верить в золото, это укрепляет доверие к нему со стороны других участников рынка.
Кто еще покупает золото?
Центробанки — не единственные крупные игроки. Биржевые фонды (ETF) в феврале увеличили свои запасы золота на 100 тонн, что говорит о растущем интересе со стороны институциональных инвесторов. Не отстает и население. Для многих физических лиц золото остается надежной страховкой от обесценения национальной валюты, особенно в условиях нестабильности и инфляции.
Что ждет золото в будущем?
Мы ожидаем, что в этом году цена на золото продолжит расти и может достичь диапазона $3300-3500 за унцию.
Этому будут способствовать несколько факторов:
- Торговые войны и деглобализация: напряженность в международной торговле подталкивает инвесторов к безопасным активам; - Снижение ставки ФРС: более мягкая монетарная политика США делает золото привлекательным для инвестиций.
Золото остается ключевым активом в условиях неопределенности. Покупки Центробанков, рост интереса со стороны ETF и населения, а также глобальные экономические тренды — все это поддерживает его цену. Вопрос лишь в том, насколько высоко оно сможет подняться в этом году.
Автор - главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев
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