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Золото торгуется в плюсе седьмую сессию подряд

Золото торгуется в плюсе седьмую сессию подряд - 19.03.2025, ПРАЙМ

Золото торгуется в плюсе седьмую сессию подряд

Стоимость золота в среду утром продолжает расти после шести торговых дней положительной динамики, инвесторы ожидают итоги мартовского заседания Федеральной... | 19.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-19T08:55+0300

2025-03-19T08:55+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром продолжает расти после шести торговых дней положительной динамики, инвесторы ожидают итоги мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.46 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 8,62 доллара, или на 0,28%, до 3 049,42 доллара за тройскую унцию. В это же время майский фьючерс на серебро дешевел на 0,22% - до 34,74 доллара за унцию. По итогам шести предыдущих торговых сессий котировки золота поднялись на 4,88%. Мировые рынки ожидают публикации решения по учетной ставке Федеральной резервной системы США. Прогнозируется, что регулятор сохранит учетную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых.

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