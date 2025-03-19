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Золото слабо дешевеет - 19.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250319/zoloto-855949938.html
Золото слабо дешевеет
Золото слабо дешевеет - 19.03.2025, ПРАЙМ
Золото слабо дешевеет
Цена золота в среду вечером немного снижается перед публикацией итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T17:26+0300
2025-03-19T17:26+0300
экономика
сша
рынки
золото
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Цена золота в среду вечером немного снижается перед публикацией итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.19 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 3,59 доллара, или на 0,12% - до 3 037,21 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,72% - до 34,22 доллара за унцию. Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания ФРС США. По данным CME Group, аналитики закладывают сохранение учетной ставки ФРС на текущем уровне в 4,25-4,5%. Помимо решения по ставке, регулятор также представит обновленные макроэкономические прогнозы. Затем ожидается пресс-конференция председателя американского центробанка Джерома Пауэлла. Решения регулятора могут оказать значительное влияние на котировки золота, которое дорожало шесть предыдущих торговых сессий подряд. За это время стоимость драгоценного металла поднялась почти на 5% и впервые в истории превысила 3 тысячи долларов за тройскую унцию.
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сша, рынки, золото
Экономика, США, Рынки, золото
17:26 19.03.2025
 
Золото слабо дешевеет

Золото слабо дешевеет в ожидании решений ФРС США

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Цена золота в среду вечером немного снижается перед публикацией итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.19 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 3,59 доллара, или на 0,12% - до 3 037,21 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,72% - до 34,22 доллара за унцию.
Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания ФРС США. По данным CME Group, аналитики закладывают сохранение учетной ставки ФРС на текущем уровне в 4,25-4,5%. Помимо решения по ставке, регулятор также представит обновленные макроэкономические прогнозы. Затем ожидается пресс-конференция председателя американского центробанка Джерома Пауэлла.
Решения регулятора могут оказать значительное влияние на котировки золота, которое дорожало шесть предыдущих торговых сессий подряд. За это время стоимость драгоценного металла поднялась почти на 5% и впервые в истории превысила 3 тысячи долларов за тройскую унцию.
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