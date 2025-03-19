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Золото слабо дешевеет
Золото слабо дешевеет - 19.03.2025, ПРАЙМ
Золото слабо дешевеет
Цена золота в среду вечером немного снижается перед публикацией итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные... | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T17:26+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Цена золота в среду вечером немного снижается перед публикацией итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.19 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 3,59 доллара, или на 0,12% - до 3 037,21 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,72% - до 34,22 доллара за унцию. Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания ФРС США. По данным CME Group, аналитики закладывают сохранение учетной ставки ФРС на текущем уровне в 4,25-4,5%. Помимо решения по ставке, регулятор также представит обновленные макроэкономические прогнозы. Затем ожидается пресс-конференция председателя американского центробанка Джерома Пауэлла. Решения регулятора могут оказать значительное влияние на котировки золота, которое дорожало шесть предыдущих торговых сессий подряд. За это время стоимость драгоценного металла поднялась почти на 5% и впервые в истории превысила 3 тысячи долларов за тройскую унцию.
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сша, рынки, золото
Экономика, США, Рынки, золото
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Цена золота в среду вечером немного снижается перед публикацией итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.19 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 3,59 доллара, или на 0,12% - до 3 037,21 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,72% - до 34,22 доллара за унцию.
Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания ФРС США. По данным CME Group, аналитики закладывают сохранение учетной ставки ФРС на текущем уровне в 4,25-4,5%. Помимо решения по ставке, регулятор также представит обновленные макроэкономические прогнозы. Затем ожидается пресс-конференция председателя американского центробанка Джерома Пауэлла.
Решения регулятора могут оказать значительное влияние на котировки золота, которое дорожало шесть предыдущих торговых сессий подряд. За это время стоимость драгоценного металла поднялась почти на 5% и впервые в истории превысила 3 тысячи долларов за тройскую унцию.
Золото дорожает во вторник на фоне снижения доходности гособлигаций США