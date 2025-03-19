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Золото начало дорожать после публикации решений ФРС
Золото начало дорожать после публикации решений ФРС - 19.03.2025, ПРАЙМ
Золото начало дорожать после публикации решений ФРС
Стоимость золота перешла к росту после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. | 19.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-19T22:01+0300
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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к росту после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 21.33 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 6,61 доллара, или на 0,25% - до 3 049,41 доллара за тройскую унцию, до оглашения решений ФРС драгоценный металл слабо дешевел. Майский фьючерс на серебро на 21.33 мск дешевел на 1,33% - до 34,355 доллара за унцию. ФРС США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Регулятор также повысил прогнозы по инфляции и безработице в стране на 2025 год, но понизил ожидания по росту ВВП. Следующее заседание пройдет 6-7 мая.
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сша, рынки, золото
Экономика, США, Рынки, золото
Золото начало дорожать после публикации решений ФРС
Цена на золото перешла к росту после публикации решений ФРС США
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к росту после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.33 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 6,61 доллара, или на 0,25% - до 3 049,41 доллара за тройскую унцию, до оглашения решений ФРС драгоценный металл слабо дешевел. Майский фьючерс на серебро на 21.33 мск дешевел на 1,33% - до 34,355 доллара за унцию.
ФРС США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Регулятор также повысил прогнозы по инфляции и безработице в стране на 2025 год, но понизил ожидания по росту ВВП.
Следующее заседание пройдет 6-7 мая.
Золото торгуется в плюсе седьмую сессию подряд