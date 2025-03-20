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Российский рынок акций слегка снижается в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций слегка снижается в начале основной торговой сессии - 20.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций слегка снижается в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций переходит к небольшому снижению в начале основной торговой сессии четверга после слабого роста на утренних торгах, следует из данных... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T11:00+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций переходит к небольшому снижению в начале основной торговой сессии четверга после слабого роста на утренних торгах, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.46 мск снижается на 0,11%, до 3 226,15 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,7%, до 1 287,18 пункта. В начале утренней торговой сессии индекс Мосбиржи рос на 0,12%. При этом сильно дешевеют акции VK (-4,36%), "СПБ Биржи" (-0,79%), Московского кредитного банка (-0,63%), "Русснефти" (-0,49%), "Мосэнерго" (-0,44%). Дорожают акции "Соллерса" (+5,08%), "ЭН+ Груп" (+2,65%), "М.Видео" (+2,06%), "Распадской" (+1,88%), "Мечела" (+1,53%). Акции VK перешли к падению более чем на 4% после сообщений о планах компании провести допэмиссию. "Индекс IMOEX попытается восстановиться после снижения, последовавшего за переговорами президентов России и США. Покупателям нужно пройти уровень 3280 пунктов, чтобы на рынок вернулся оптимизм, который стал угасать в последние дни. Поддержка располагается на уровне 3125 пунктов", - комментирует Владислав Антонов из BitRiver. "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок продолжит ждать важных геополитических новостей, которые, скорее всего, поступят уже после выходных и очередных переговоров делегаций РФ и США по достижению мирного соглашения. Накануне Трамп при этом обсуждал конфликт с Зеленским и по итогам разговора дал обнадеживающие сигналы", - отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

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рынки, торги, акции, москва, сша, мосбиржа