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Россия впервые заняла более трети в импорте алюминия Китаем
Россия впервые заняла более трети в импорте алюминия Китаем - 20.03.2025, ПРАЙМ
Россия впервые заняла более трети в импорте алюминия Китаем
Китай в феврале приобрел российского алюминия на рекордные 491 миллион долларов, в результате доля России на местном рынке впервые превысила треть, следует из... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T20:17+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Китай в феврале приобрел российского алюминия на рекордные 491 миллион долларов, в результате доля России на местном рынке впервые превысила треть, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни. Россия в конце зимы продала алюминия китайским компаниям на 490,9 миллиона долларов, нарастив поставки за год в 1,6 раза. Это стало абсолютным максимумом для двусторонней торговли. Москва наращивает свое присутствие на алюминиевом рынке Поднебесной последние несколько лет: по итогам февраля ее доля выросла до 36,3%, впервые превысив треть. Еще год назад она составляла 26,5%. Другими крупными поставщиками в Китай в феврале были Малайзия с долей в 11% и Таиланд с 10,5%. В целом китайские компании в феврале увеличили ввоз алюминия из-за рубежа на 15% по сравнении с уровнем годом ранее - до 1,35 миллиарда долларов.
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россия, китай, промышленность, алюминий
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Промышленность, алюминий
Россия впервые заняла более трети в импорте алюминия Китаем
Россия в феврале впервые заняла более трети в импорте алюминия Китаем
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Китай в феврале приобрел российского алюминия на рекордные 491 миллион долларов, в результате доля России на местном рынке впервые превысила треть, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни.
Россия в конце зимы продала алюминия китайским компаниям на 490,9 миллиона долларов, нарастив поставки за год в 1,6 раза. Это стало абсолютным максимумом для двусторонней торговли.
Москва наращивает свое присутствие на алюминиевом рынке Поднебесной последние несколько лет: по итогам февраля ее доля выросла до 36,3%, впервые превысив треть. Еще год назад она составляла 26,5%.
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Другими крупными поставщиками в Китай в феврале были Малайзия с долей в 11% и Таиланд с 10,5%.
В целом китайские компании в феврале увеличили ввоз алюминия из-за рубежа на 15% по сравнении с уровнем годом ранее - до 1,35 миллиарда долларов.