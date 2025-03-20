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Россия и Армения нарастили товарооборот АПК в 2024 году на 9 процентов - 20.03.2025, ПРАЙМ
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Россия и Армения нарастили товарооборот АПК в 2024 году на 9 процентов
Россия и Армения нарастили товарооборот АПК в 2024 году на 9 процентов - 20.03.2025, ПРАЙМ
Россия и Армения нарастили товарооборот АПК в 2024 году на 9 процентов
Товарооборот продукции агропромышленного комплекса между Россией и Арменией вырос на 9% в 2024 году, сообщило министерство сельского хозяйства РФ. | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T19:06+0300
2025-03-20T19:06+0300
экономика
россия
армения
сельское хозяйство
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Товарооборот продукции агропромышленного комплекса между Россией и Арменией вырос на 9% в 2024 году, сообщило министерство сельского хозяйства РФ. В Минсельхозе России состоялась рабочая встреча министра сельского хозяйства Оксаны Лут с министром экономики Армении Геворгом Папояном. Стороны обсудили развитие сотрудничества в области АПК, биологической безопасности, науки и аграрного образования, сообщили в ведомстве. "Между Россией и Арменией выстроено тесное взаимодействие в аграрной сфере. Товарооборот продукции АПК стабильно развивается, в 2024 году он вырос на 9%. Оксана Лут и Геворг Папоян выразили заинтересованность в дальнейшем увеличении поставок продовольствия", - говорится в сообщении. Глава Минсельхоза России отметила значимость вопросов обеспечения безопасности сельскохозяйственных товаров и их соответствия ветеринарным и фитосанитарным нормам Евразийского экономического союза. Важную роль в этом направлении играет работа контрольно-надзорных ведомств, отмечается в релизе министерства. Также в ходе встречи министры обсудили сотрудничество в области производства и поставок вакцин для ветеринарного применения, добавили в ведомстве. Кроме того, перспективным направлением российско-армянского взаимодействия является развитие науки и аграрного образования. В частности, научные институты двух стран ведут совместную работу в области селекции картофеля. Активизировано сотрудничество в области генетических исследований сельскохозяйственных животных. В завершение встречи стороны выразили готовность наращивать объемы взаимной торговли продукцией агропромышленного комплекса, расширять взаимодействие в селекции и генетике, а также в контрольно-надзорной сфере, заключили в министерстве.
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россия, армения, сельское хозяйство
Экономика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Сельское хозяйство
19:06 20.03.2025
 
Россия и Армения нарастили товарооборот АПК в 2024 году на 9 процентов

Россия и Армения нарастили товарооборот продукции АПК в 2024 году на 9 процентов

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Товарооборот продукции агропромышленного комплекса между Россией и Арменией вырос на 9% в 2024 году, сообщило министерство сельского хозяйства РФ.
В Минсельхозе России состоялась рабочая встреча министра сельского хозяйства Оксаны Лут с министром экономики Армении Геворгом Папояном. Стороны обсудили развитие сотрудничества в области АПК, биологической безопасности, науки и аграрного образования, сообщили в ведомстве.
"Между Россией и Арменией выстроено тесное взаимодействие в аграрной сфере. Товарооборот продукции АПК стабильно развивается, в 2024 году он вырос на 9%. Оксана Лут и Геворг Папоян выразили заинтересованность в дальнейшем увеличении поставок продовольствия", - говорится в сообщении.
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Глава Минсельхоза России отметила значимость вопросов обеспечения безопасности сельскохозяйственных товаров и их соответствия ветеринарным и фитосанитарным нормам Евразийского экономического союза. Важную роль в этом направлении играет работа контрольно-надзорных ведомств, отмечается в релизе министерства.
Также в ходе встречи министры обсудили сотрудничество в области производства и поставок вакцин для ветеринарного применения, добавили в ведомстве. Кроме того, перспективным направлением российско-армянского взаимодействия является развитие науки и аграрного образования. В частности, научные институты двух стран ведут совместную работу в области селекции картофеля. Активизировано сотрудничество в области генетических исследований сельскохозяйственных животных.
В завершение встречи стороны выразили готовность наращивать объемы взаимной торговли продукцией агропромышленного комплекса, расширять взаимодействие в селекции и генетике, а также в контрольно-надзорной сфере, заключили в министерстве.
 
ЭкономикаРОССИЯАРМЕНИЯСельское хозяйство
 
 
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