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Фондовые индексы АТР в основном растут после выхода решений ЦБ Китая - 20.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250320/atr-855958472.html
Фондовые индексы АТР в основном растут после выхода решений ЦБ Китая
Фондовые индексы АТР в основном растут после выхода решений ЦБ Китая - 20.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном растут после выхода решений ЦБ Китая
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно растут после выхода решения по денежно-кредитной политике в... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T08:15+0300
2025-03-20T08:15+0300
экономика
япония
китай
азиатско-тихоокеанский регион
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно растут после выхода решения по денежно-кредитной политике в Китае, рынки в Японии закрыты в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.05 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,14%, до 3 421,79 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,21%, до 2 118,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 1,29%, до 24 452 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,25%, до 2 635,15 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 1,12%, до 7 916 пунктов. Торги в Японии не проводятся в четверг в связи с выходным днем. По итогам среды японский Nikkei 225 снизился на 0,25%, до 37 751,88 пункта. Инвесторы обратили внимание на решения Народного банка Китая (Центробанка) относительно своей денежно-кредитной политики. Так, регулятор сохранил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - на уровне 3,1%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также осталась на уровне прошлого месяца - 3,6%. В пятницу будут опубликованы данные по инфляции в Японии. Прогнозируется, что годовая инфляция в стране по итогам февраля ускорилась до 4,2% с 4% месяцем ранее. Статистические показатели по инфляции учитываются Банком Японии при планировании своей монетарной политики. По итогам мартовского заседания, итоги которого стали известны ранее в среду, японский ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 0,5%.
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япония, китай, азиатско-тихоокеанский регион, торги, рынки
Экономика, ЯПОНИЯ, КИТАЙ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Торги, Рынки
08:15 20.03.2025
 
Фондовые индексы АТР в основном растут после выхода решений ЦБ Китая

Индексы АТР растут после выхода решения по денежно-кредитной политике в Китае

CC BY-SA 4.0 / KLcmstarz / Shenzhen Stock Exchange/cropped image/Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
CC BY-SA 4.0 / KLcmstarz / Shenzhen Stock Exchange/cropped image/
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно растут после выхода решения по денежно-кредитной политике в Китае, рынки в Японии закрыты в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.05 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,14%, до 3 421,79 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,21%, до 2 118,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 1,29%, до 24 452 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,25%, до 2 635,15 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,12%, до 7 916 пунктов.
Торги в Японии не проводятся в четверг в связи с выходным днем. По итогам среды японский Nikkei 225 снизился на 0,25%, до 37 751,88 пункта.
Инвесторы обратили внимание на решения Народного банка Китая (Центробанка) относительно своей денежно-кредитной политики. Так, регулятор сохранил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - на уровне 3,1%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также осталась на уровне прошлого месяца - 3,6%.
В пятницу будут опубликованы данные по инфляции в Японии. Прогнозируется, что годовая инфляция в стране по итогам февраля ускорилась до 4,2% с 4% месяцем ранее. Статистические показатели по инфляции учитываются Банком Японии при планировании своей монетарной политики. По итогам мартовского заседания, итоги которого стали известны ранее в среду, японский ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 0,5%.
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Фондовые индексы АТР в среду в основном снизились
Вчера, 12:45
 
ЭкономикаЯПОНИЯКИТАЙАзиатско-Тихоокеанский регионТоргиРынки
 
 
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