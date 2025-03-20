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Фондовые индексы АТР в основном снизились в четверг - 20.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250320/atr-855964525.html
Фондовые индексы АТР в основном снизились в четверг
Фондовые индексы АТР в основном снизились в четверг - 20.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном снизились в четверг
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно сократились, свидетельствуют данные торгов. | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T13:59+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно сократились, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,51% - до 3 408,95 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,6%, до 2 101,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 2,23%, до 24 219,95 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,32% - до 2 637,1 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 – на 1,16%, до 7 918,9 пункта. Торги в Японии в четверг не проводятся в связи с выходным днем. По итогам среды японский Nikkei 225 снизился на 0,25% - до 37 751,88 пункта. Инвесторы обратили внимание на решение ЦБ Китая по ставке. Ранее в четверг Народный банк Китая сохранил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - на уровне 3,1%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также осталась на уровне прошлого месяца - 3,6%. Трейдеры также оценивали макростатистику по региону. Так, безработица в Австралии в феврале ожидаемо осталась на уровне января в 4,1%. Число занятых при этом упало на 52,8 тысячи, тогда как ожидался рост на 30 тысяч человек.
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рынки, торги, индексы, китай, япония, атр
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, КИТАЙ, ЯПОНИЯ, АТР
13:59 20.03.2025
 
Фондовые индексы АТР в основном снизились в четверг

Основные фондовые индексы АТР в четверг преимущественно сократились

CC BY-SA 2.0 / Scott Brown / Sculpture in front of Shenzhen Stock ExchangeПлощадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Scott Brown / Sculpture in front of Shenzhen Stock Exchange
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно сократились, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,51% - до 3 408,95 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,6%, до 2 101,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 2,23%, до 24 219,95 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,32% - до 2 637,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 1,16%, до 7 918,9 пункта.
Торги в Японии в четверг не проводятся в связи с выходным днем. По итогам среды японский Nikkei 225 снизился на 0,25% - до 37 751,88 пункта.
Инвесторы обратили внимание на решение ЦБ Китая по ставке. Ранее в четверг Народный банк Китая сохранил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - на уровне 3,1%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также осталась на уровне прошлого месяца - 3,6%.
Трейдеры также оценивали макростатистику по региону. Так, безработица в Австралии в феврале ожидаемо осталась на уровне января в 4,1%. Число занятых при этом упало на 52,8 тысячи, тогда как ожидался рост на 30 тысяч человек.
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
Фондовые индексы АТР в основном растут после выхода решений ЦБ Китая
08:15
 
ЭкономикаРынкиТоргиИндексыКИТАЙЯПОНИЯАТР
 
 
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