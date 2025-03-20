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Фондовые индексы АТР в основном снизились в четверг

Фондовые индексы АТР в основном снизились в четверг - 20.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в основном снизились в четверг

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно сократились, свидетельствуют данные торгов. | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T13:59+0300

2025-03-20T13:59+0300

2025-03-20T13:59+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно сократились, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,51% - до 3 408,95 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,6%, до 2 101,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 2,23%, до 24 219,95 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,32% - до 2 637,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 1,16%, до 7 918,9 пункта. Торги в Японии в четверг не проводятся в связи с выходным днем. По итогам среды японский Nikkei 225 снизился на 0,25% - до 37 751,88 пункта. Инвесторы обратили внимание на решение ЦБ Китая по ставке. Ранее в четверг Народный банк Китая сохранил основную ставку - по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - на уровне 3,1%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также осталась на уровне прошлого месяца - 3,6%. Трейдеры также оценивали макростатистику по региону. Так, безработица в Австралии в феврале ожидаемо осталась на уровне января в 4,1%. Число занятых при этом упало на 52,8 тысячи, тогда как ожидался рост на 30 тысяч человек.

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