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Биржевая стоимость бензина в России выросла на 1% в четверг

Биржевая стоимость бензина в России выросла на 1% в четверг - 20.03.2025, ПРАЙМ

Биржевая стоимость бензина в России выросла на 1% в четверг

Стоимость бензина на Петербургской бирже растет шестой торговый день подряд: только за четверг бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал по территориальному индексу... | 20.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-20T14:38+0300

2025-03-20T14:38+0300

2025-03-20T14:38+0300

экономика

москва

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аи-95

бензин

биржевые цены на бензин

санкт-петербургская биржа

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Петербургской бирже растет шестой торговый день подряд: только за четверг бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал по территориальному индексу Европейской части России на 0,98% и 1,19% соответственно, следует из материалов торгов. Теперь тонна бензина Аи-92 стоит 51 582 рублей, Аи-95 - 58 659 рублей. Кроме того, по итогам торговой сессии выросла и стоимость дизельного топлива. Летнее дизтопливо подорожало на 1,68%, до 60 674 рублей за тонну, зимнее - на 0,85%, до 59 857 рублей за тонну. В то же время стоимость мазута снизилась на 1,5%, до 29 597 рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 3,91%, до 16 483 рублей. Правительство РФ приняло решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

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