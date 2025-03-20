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Биржевая стоимость бензина в России выросла на 1% в четверг
Биржевая стоимость бензина в России выросла на 1% в четверг - 20.03.2025, ПРАЙМ
Биржевая стоимость бензина в России выросла на 1% в четверг
Стоимость бензина на Петербургской бирже растет шестой торговый день подряд: только за четверг бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал по территориальному индексу... | 20.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Петербургской бирже растет шестой торговый день подряд: только за четверг бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал по территориальному индексу Европейской части России на 0,98% и 1,19% соответственно, следует из материалов торгов. Теперь тонна бензина Аи-92 стоит 51 582 рублей, Аи-95 - 58 659 рублей. Кроме того, по итогам торговой сессии выросла и стоимость дизельного топлива. Летнее дизтопливо подорожало на 1,68%, до 60 674 рублей за тонну, зимнее - на 0,85%, до 59 857 рублей за тонну. В то же время стоимость мазута снизилась на 1,5%, до 29 597 рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 3,91%, до 16 483 рублей. Правительство РФ приняло решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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москва, аи-92, аи-95, бензин, биржевые цены на бензин, санкт-петербургская биржа
Экономика, МОСКВА, Аи-92, Аи-95, Бензин, биржевые цены на бензин, Санкт-Петербургская биржа
Биржевая стоимость бензина в России выросла на 1% в четверг
Стоимость бензина на Петербургской бирже растет шестой торговый день подряд
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Петербургской бирже растет шестой торговый день подряд: только за четверг бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал по территориальному индексу Европейской части России на 0,98% и 1,19% соответственно, следует из материалов торгов.
Теперь тонна бензина Аи-92 стоит 51 582 рублей, Аи-95 - 58 659 рублей.
Кроме того, по итогам торговой сессии выросла и стоимость дизельного топлива. Летнее дизтопливо подорожало на 1,68%, до 60 674 рублей за тонну, зимнее - на 0,85%, до 59 857 рублей за тонну.
В то же время стоимость мазута снизилась на 1,5%, до 29 597 рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 3,91%, до 16 483 рублей.
Правительство РФ приняло решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью).
Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
Бензин и дизельное топливо дорожают на российской бирже пятый день подряд