https://1prime.ru/20250320/delegatsiya-855967509.html
Стало известно, кто возглавит делегацию от России на переговорах в Эр-Рияде
Стало известно, кто возглавит делегацию от России на переговорах в Эр-Рияде - 20.03.2025, ПРАЙМ
Стало известно, кто возглавит делегацию от России на переговорах в Эр-Рияде
Сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию экспертов от России на переговорах с США по Украине, которые пройдут в... | 20.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-20T15:46+0300
2025-03-20T15:46+0300
2025-03-20T15:46+0300
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию экспертов от России на переговорах с США по Украине, которые пройдут в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде, сообщил журналистам помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков по итогам своего телефонного разговора с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем. "Мы условились с господином Уолтцем, что консультации на этот счет в двустороннем формате проведут назначенные президентами эксперты. Эти консультации состоятся в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа", - сообщил Ушаков. Кроме того он отметил, что Карасин и Беседа являются опытными переговорщиками, хорошо осведомленными в международной повестке. Ушаков также подтвердил и состоявшийся с Уолтцем диалог 19 марта и добавил, что регулярно проводит телефонные разговоры с американским коллегой. По словам Ушакова, такое общение весьма полезно как для российской, так и для американской стороны.По словам помощника российского лидера, в ходе последнего телефонного разговора он обсудил с Уолтцем вопрос о проведении встречи экспертных групп России и США для проработки перспектив возможной реализации известной инициативы по обеспечению безопасного судоходства в акватории Черного моря."Кстати, напомню, что в июле 2022 года соответствующие пакетные договоренности были заключены при содействии и участии генерального секретаря ООН Гутерриша, но в полном объеме эти договоренности так и не заработали", - сообщил Ушаков.Он также заявил, что американская сторона также сформирована, однако он предпочел бы, чтобы имена членов американской делегации озвучили в Вашингтоне.В заключении Ушаков выразил надежду на продуктивный диалог в понедельник.
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Политика, РОССИЯ, США, Юрий Ушаков, ФСБ, Совет Федерации, УКРАИНА, делегация
Стало известно, кто возглавит делегацию от России на переговорах в Эр-Рияде
Ушаков: российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде возглавят Карасин и Беседа
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию экспертов от России на переговорах с США по Украине, которые пройдут в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде, сообщил журналистам помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков по итогам своего телефонного разговора с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем.
"Мы условились с господином Уолтцем, что консультации на этот счет в двустороннем формате проведут назначенные президентами эксперты. Эти консультации состоятся в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа", - сообщил Ушаков.
Кроме того он отметил, что Карасин и Беседа являются опытными переговорщиками, хорошо осведомленными в международной повестке.
Ушаков также подтвердил и состоявшийся с Уолтцем диалог 19 марта и добавил, что регулярно проводит телефонные разговоры с американским коллегой. По словам Ушакова, такое общение весьма полезно как для российской, так и для американской стороны.
По словам помощника российского лидера, в ходе последнего телефонного разговора он обсудил с Уолтцем вопрос о проведении встречи экспертных групп России и США для проработки перспектив возможной реализации известной инициативы по обеспечению безопасного судоходства в акватории Черного моря.
"Кстати, напомню, что в июле 2022 года соответствующие пакетные договоренности были заключены при содействии и участии генерального секретаря ООН Гутерриша, но в полном объеме эти договоренности так и не заработали", - сообщил Ушаков.
Он также заявил, что американская сторона также сформирована, однако он предпочел бы, чтобы имена членов американской делегации озвучили в Вашингтоне.
В заключении Ушаков выразил надежду на продуктивный диалог в понедельник.
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